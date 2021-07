Caso de la vacunación VIP, en un 'callejón sin salida'

Desde el día uno la investigación por la vacunación clandestina en Coco del Mar tomó un rumbo equivocado al investigarse el supuesto delito contra la Administración Pública, cuando debió ser contra la Salud Pública, aseguró el exfiscal del Ministerio Público, Neftalí Jaén.

El jurista añadió que este caso ha caído en lo que él denomina un "callejón sin salida", porque "el MP estaba jugándosela desde el día uno cuando se le dio un trato preferencial al exmagistrado de la Corte, Jerónimo Mejía atendiéndolo a escondidillas nocturnas".

Sustentó que se fueron por el lado de que el caso se trataba de un peculado en perjuicio del Ministerio de Salud (Minsa), sin embargo, ahora con el resultado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) de las pruebas en los reactivos a los vacunados que salieron negativas, "cobra fuerza la denuncia penal que se presentó de parte mía por la posible comisión de delitos contra la Salud Pública".

Jaén indicó que estos delitos están contemplados en los artículos 304, 305, 306 y 308 del Código Penal.

Enfatizó que ya hay antecedentes en Panamá sobre este tipo de casos, cuando a unos vendedores ambulantes, por infringir disposiciones sanitarias, les aplicaron el artículo 308 del Código Penal y ordenaron su respectiva detención.

"En este caso de las vacunas que es mucho más grave, ahora el Ministerio Público no puede sustentar o decir que era un perjuicio al Ministerio de Salud, no es una empresa privada, en este caso Vidatec S.A., es la que tiene que dar respuestas por haber cometido el posible delito contra la Salud Pública, esa es la figura y por eso yo le advertí a la fiscalía de que tenía que declinar competencia, porque la misma es para ver temas de peculado y fondos del Estado panameño y no para ver estafas", dijo.

De forma clara, el letrado señaló que la estafa se ve a través de una querella por parte del estafado, "por lo que ellos tienen que quitarse la máscara y enfrentar la realidad en este callejón sin salida y tienen que procesar a los que aplicaron la vacunación y a los que fueron cómplices de eso, en este caso, una empresa que ha sido señalada".'

2

han sido las denuncias penales presentadas por las vacunaciones irregulares. 15

años de prisión es la pena a imponer dentro del delito denunciado en este caso.

Neftálí Jaén recordó que el día en que el procurador Javier Caraballo, habló sobre el tema, parecía abogado defensor de la empresa y de las personas señaladas en esta investigación.

El procurador general de la Nación, en su intervención, manifestó que la empresaria Denise Vega, una de las señaladas en el caso de la vacunación, colaboró con las investigaciones y dio detalles que ayudarán con la misma. Esto, luego de ser entrevistada en la sede de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en Ancón.

Frente a esto, el jurista puntualizó que Caraballo parecía defensor de la empresaria Denise Vega.

Justicia selectiva

En cuanto a la forma como se han llevado estas investigaciones y la posible aplicación de justicia selectiva, el abogado Neftalí Jaén indicó que las sospechas están desde el día uno "cuando a escondidillas nocturnas todo el mundo vio que se le dio un trato VIP a un exmagistrado de la Corte Suprema, quien representaba a la empresa señalada en este caso".

A juicio de Jaén, el presidente, tesorero, secretario, vicepresidente y demás miembros de la junta directiva de esta empresa deben rendir cuentas y explicar si estaban en ese negocio de la aplicación de la vacunación clandestina.

"Estamos frente a otro caso de justicia selectiva, en donde un apellido de uno de los involucrados ha logrado esconderse", dijo.

