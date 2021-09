Caso pinchazos telefónicos: Ricardo Martinelli y Sidney Sittón arremeten contra fiscales

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aseguró la tarde de este lunes que los siete fiscales que participan en el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos deberían estar botados.

"Esto verdaderamente es una farsa, un invento, puras babosadas que no tienen nada que ver con ningún caso. No sé cómo pueden tener siete fiscales, que deberían estar todos botados", dijo de forma enérgica el exmandatario a su salida de la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

"En vez de estar persiguiendo el crimen, persiguiendo la ola de asesinatos que hay en la calle, que tienen al pueblo panameño patas pa' arriba, están perdiendo el tiempo por persecución política por culpa de Gabriel Carrizo, vicepresidente, que quiere ver cómo me inhabilita políticamente y no lo va a lograr", agregó.

Por su parte, el abogado Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa del exgobernante, declaró que los fiscales no saben lo que están haciendo en la audiencia.

"Los siete fiscales que hay allá adentro están empantanados, no saben qué hacer, están desesperados. Es una cosa espantosa lo que está ocurriendo allá adentro", enfatizó Sittón.

El letrado también se refirió a la mala forma en que los fiscales han conducido su propio testigo.

"Su propio testigo y no saben conducirlo, no saben llevarlo, no saben guiarlo. No le han dado información de calidad", explicó.

Por último, Sittón le dio un consejo al procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo.

"Pida el audio y el video para que usted vea que siete fiscales, que ganan siete mil dólares cada uno, se están rascando el dedo gordo del pie allá adentro", precisó.

El juicio oral se reanudará este martes, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m. en el Salón 1 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Martinelli enfrenta en este juicio oral dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.



