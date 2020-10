Ciberacoso deja huellas en la vida de uno de cada tres adolescentes

Uno de cada tres adolescentes en Panamá es víctima de acoso cibernético, o "ciberbulling", un problema que se ha convertido en uno de los más graves en el país.

Esto se registra debido a la falta de una ley o de sanciones en el Código Penal para aquellas personas que incurren en este tipo de conducta.

A nivel mundial, y Panamá no escapa de esto, los adolescentes son los más propensos a ser víctimas de un ataque cibernético.

Guillermo Rodríguez, médico psiquiatra, manifestó que las personas que sufren de ataques cibernéticos desarrollan ansiedad, baja autoestima, sentimientos de abandono, depresión y en lo casos más graves, hasta el suicidio.

"Lo que sucede es que el adolescente o el niño que sufre de acoso cibernético no está realmente preparado para vivir una situación como esta; en segundo lugar, los padres, por ser el Internet una tecnología nueva e innovadora, no tienen la experiencia de lidiar con el ciberbulling, por lo que no pueden enseñar a los niños cómo cuidarse", explicó.

Sumado a esto, los jóvenes no saben cuáles son las medidas de seguridad o de protección que deben tener en las redes sociales, dijo el psiquiatra.

Rodríguez añadió que en Panamá hay dos grandes carencias en cuanto al tema del ciberacoso: la primera es que no hay sanción para la suplantación de identidad y la segunda, es que todavía este tipo de conducta no es considerada como delito.

"Entonces, los abogados que contratan las víctimas tienen que buscar otro tipo de delito en que incurra el acosador, para entonces poder establecer una denuncia", indicó el médico.

Tal como fue el caso de la presentadora de televisión Piky Zubieta, quien fue víctima de acoso cibernético, sin embargo, su agresor fue condenado por el delito de lesiones psicológicas, esto por no existir una ley que condene esta conducta.

"Necesitamos una legislación que enmarque los derechos y deberes de los que utilicen las redes sociales y penalice de manera ejemplar a los que hagan mal uso de ellas, denigrando, intimidando, o amenazando y escudándose detrás de cuentas falsas. El no legislar apropiadamente es atentar una vez más contra nuestra ya golpeada salud mental", indicó la presentadora a través de un comunicado.

Mientras que el psiquiatra Rodríguez añadió que los padres de familia pueden descubrir cuándo su hijo es víctima de este tipo de ataques, ya que el mismo cambia su conducta.

"Los padres pueden darse cuenta cuando su hijo es víctima de acoso, ya que el mismo empieza a tener cambio de conducta, baja autoestima, a bajar en sus notas escolares y a estar menos o más tiempos conectados a la red", indicó.

El doctor manifestó que el ciberacoso, sobre todo en adolescentes, se puede prevenir con una estricta supervisión de los padres sobre los lugares donde sus hijos acceden a Internet.

"En los jóvenes, niños y adolescentes, lo primero es que en el Internet los padres deben tener estricto control sobre los lugares a los que acceden y de lo que hacen", puntualizó.

Sumado a esto, se debe limitar la cantidad de horas que sus hijos entran a la Internet, contar con programas de rastreo en la computadora y evitar subir fotos de los menores para evitar ser víctima de esta mala práctica, precisó.