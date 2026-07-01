Condenan a 42 meses a un reo evadido de la cárcel La Joyita

Durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada en Plaza Ágora, el juez de Garantías Francisco Carpintero validó un acuerdo de pena consensuado entre la fiscalía y la defensa.

Al ciudadano se le impuso una sanción de 42 meses de prisión por el delito Contra la Administración de Justicia, en la modalidad de evasión agravada, en calidad de autor. Asimismo, como pena accesoria, el sentenciado deberá pagar una multa de $150 al Tesoro Nacional una vez que cumpla la condena principal.

Antes de ratificar la sentencia, el juez Carpintero legalizó la aprehensión del imputado y dio por presentada la formulación de cargos expuesta por la fiscal Anayansi Acevedo. Por su parte, la representación legal del procesado estuvo a cargo de la defensora pública Sieglinde González.

Este proceso penal está relacionado directamente con las evasiones masivas registradas el pasado 1 de junio de 2026 en el penal "La Joyita", ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Pacora.

Con esta resolución, las autoridades judiciales buscan enviar un mensaje de firmeza frente a las vulneraciones del sistema penitenciario y la seguridad ciudadana en el país.