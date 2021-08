Covid-19 frena juicio por supuestos pinchazos telefónicos

Luego de que un abogado de oficio diera positivo con covid-19, el Tribunal de Juicio Oral en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido a Ricardo Martinelli Berrocal, suspendió el proceso hasta mañana miércoles para que todos los que tuvieron contactos con el funcionario se realicen las respectivas pruebas y descartar algún tipo de contagio.

Ante esto, como medida de bioseguridad, el Tribunal de Juicio tomó la decisión de que a partir de mañana miércoles se restringirá la cantidad de personas que ingresarán a la sala de audiencia. Específicamente se permitirá el ingreso a la sala de un abogado por parte de la defensa, uno de los querellantes y la Fiscalía, el resto se podrá conectar de manera virtual al acto.

El abogado defensor, Roniel Ortiz, dijo que se solicitó una suspensión para que todos los que están interviniendo en el juicio asistan a realizarse las pruebas de diagnóstico.

"Se le comunicó al Tribunal que uno de los defensores tenía un positivo para covid-19, así que se tomaron las previsiones al respecto", dijo Ortiz.

"El Tribunal ordenó que tenemos que usar mascarilla y careta", expuso.

Ortiz evitó hablar de retrasos y recordó que la vida y la salud de todos los presentes en la audiencia no tienen precio.

Actualmente, el juicio por los supuestos pinchazos se encuentra en la lectura de los siete cuadernillos aportados por la Fiscalía como prueba.'

14

días han transcurrido desde que inició el juicio oral por los supuestos pinchazos.

Hasta la fecha, se está por culminar el segundo de siete cuadernillos que contienen la traducción del correo electrónico [email protected] aportado como prueba por Ismael Pittí, testigo protegido en este caso, quien fue premiado con un cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washintong, Estados Unidos.

La defensa de Martinelli ha cuestionado que toda la documentación que se ha estado leyendo en el juicio carece de cadena de custodia, por lo que no se puede garantizar su "mismisidad", es decir que no hay garantía de que no fue alterada.

La lectura de estos cuadernillos tomará por lo menos un mes y medio más, según los intervenientes.

AMP aclara que abogado de Balbina sí renunció

Ayer, luego de que Panamá América consultó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre la renuncia del abogado Nicomedes Castillo, defensor de la querellante Balbina Herrera, la entidad indicó que en efecto el mismo renunció el pasado 2 de agosto, el mismo día en que inició en el juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos.

"El licenciado Nicomedes Castillo Martínez, con cédula de identidad personal 8-724-580, es exfuncionario de la Autoridad Marítima de Panamá a partir del 2 de agosto de 2021, basado en el artículo 131 del Reglamento Interno, el cual establece: De la renuncia: El servidor público manifestará por escrito, en forma libre y espontánea su decisión de separarse permanentemente del cargo. La renuncia será aceptada por la autoridad nominadora", indicó la entidad, a través de la Oficina de Relaciones Públicas.

A pesar de que este medio solicitó alguna documentación donde se certifique dicha renuncia, la misma nunca fue enviada.

La entidad también aclaró que el hecho de que el funcionario siga apareciendo en la planilla, se debe a que las páginas de las planillas del Gobierno son actualizadas por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información.

