Credenciales diplomáticas prueban estatus de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

Las credenciales que le fueron "sustraídas ilegalmente" y la Convención de Viena aseguran la inmunidad de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Al momento de ser detenidos, los Matinelli Linares portaban sus credenciales que los acreditan como miembros de este organismo regional, las que les fueron arrebatadas por miembros de la Policía Nacional de Guatemala y que están en manos del Ministerio Público de este país centroamericano.

Dichas credenciales fueron emitidas el 25 de julio de 2019 y firmadas por la presidenta del Parlacen en ese momento, Irma Segunda Amaya, con lo que se demuestra que los Martinelli Linares están amparados diplomáticamente y que son miembros de este organismo regional.

Las credenciales tienen validez hasta el 30 de junio del año 2024 y se certifica que ambos son diputados suplentes por el Estado de Panamá.

Igualmente, el 29 de julio del año 2019, el director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en ese momento Carlos Roberto Tohom Escobar, selló los pasaportes de los diputados Martinelli Linares y solicitó a las autoridades correspondientes observar estrictamente las disposiciones emanadas del Acuerdo Sede entre el Gobierno de Guatemala y el Parlacen. Concediéndole al portador los privilegios, inmunidades y consideraciones debidas a la alta investidura que ostentan.

Además de esto, el Tratado Constitutivo del Parlacen y otras instancias políticas, en su artículo 27, habla sobre las inmunidades y privilegios que tienen los diputados que pertenecen a este organismo regional.

Los diputados del Parlacen, de acuerdo con este tratado, gozan de esas inmunidades en el Estado donde fueron electos, de la misma manera que la tienen los diputados de la Asamblea Nacional. Esa inmunidad, igualmente es extensiva a los países centroamericanos, tal como se establece en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.

El artículo 39 de la Convención de Viena señala específicamente: "regla será igualmente aplicable a los miembros de su familia que gocen de privilegios e inmunidades y acompañen al agente diplomático o viajen separadamente para reunirse con él, o regresar a su país de origen.

Todos estos aspectos no le han sido respetados a los diputados Martinelli Linares en la República de Guatemala.

En este sentido, el abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro, indicó que lo primero que se tiene que entrar a discutir, es si la detención de los Martinelli Linares se hizo de forma legal o no en Guatemala.

Agregó que en Panamá se ha especulado mucho sobre el tema y le corresponderá a las autoridades guatemaltecas definir si la detención se hizo legal o no.

Indicó que mientras se llega a esa situación, los diputados Martinelli Linares pueden hacer uso de su derecho de defensa, lo que significa que sus abogados pueden presentar toda una serie de elementos de pruebas que los puedan favorecer.

Dentro de las pruebas que se pueden presentar, está el tema de la inmunidad o no del Parlacen, allí le tocará a un juez entrar a valorar si el estatus de diputados de ellos se encuentra en debida forma o no.

Eso lo valorará conforme a los protocolos del Parlacen y no a lo que digan los opositores de Ricardo Martinelli o abogados en Panamá y Estados Unidos.

Por su parte, Denis Cuesy, abogado de los Martinelli Linares, coincide con lo planteado por Fuentes e indica que es el Parlacen el que tiene que entrar a valorar la "detención ilegal" de los diputados.

Cuesy indicó que lo que tienen que hacer las autoridades judiciales de Guatemala es preguntarle a este organismo regional si los diputados suplentes son inmunes o no.

"Este organismo es el que puede determinar este punto y no un juez de Guatemala de un fuero común, existe allí una inmunidad jurisdiccional en la cual no tiene la competencia arrogada al Parlacen para conocer temas de sus diputados, no un juzgado común", explicó.

El defensor indicó que en el día de hoy, se levanta la suspensión de los términos judiciales en Guatemala, por lo que seguirá con sus trámites legales para demostrar la inmunidad de los diputados panameños y su detención ilegal.

