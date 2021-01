Cuestionan proceso abierto en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública por el calibre de un arma

La Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA) mostró su rechazo ante la apertura de un proceso administrativo a uno de sus miembros por parte del director institucional de Asuntos de Seguridad Pública, Marcos Córdoba, por motivo del calibre de un arma.

A través de un comunicado, la APPA indicó que dicha arma de fuego está legítimamente registrada en Panamá y que han podido corroborar la apertura de dicho proceso a través de una documentación que les fue proporcionada.

"Al respecto, debemos manifestar nuestra más profunda preocupación y contundente rechazo contra estos actos irregulares pues, como es de conocimiento público, no existen calibres restringidos ni prohibidos en la República de Panamá, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 57 de 2011", señala el gremio.

Isaac Brawerman, presidente de la APPA, reiteró que no existe ningún calibre de arma prohibido en Panamá y que Córdoba le abrió dicho proceso a uno de sus miembros alegando que el arma que tiene es de calibre militar, "cosa que no es cierta, ya que eso no existe en nuestro país".

"Todos los calibres son permitidos y se está excediendo en las funciones que tiene de decir que hay calibres prohibidos y que se tiene que hacer una investigación", señaló Brawerman, quien agregó que esto sienta un pésimo y peligroso precedente.

A juicio del presidente de la APPA, con esto Córdoba ahora puede perseguir a todos los miles de propietarios de armas de un determinado calibre.

¿Cuáles son los calibres que al director le parezca que tenga que prohibirse o tenga que decomisarse las armas que están legítimamente poseídas por los propietarios?, preguntó.'

2014

se decretó la veda de importación de armas en Panamá. 2020

se levantó la polémica medida, tras una extensa lucha de los propietarios de armas.

Agregó que su preocupación es porque hoy se lo están haciendo a uno de sus propietarios, pero en el futuro Córdoba puede hacerlo con otro usuario.}

"Esto se puede prestar para pensar que hay una especie de vendetta o venganza personal que pueda estar haciendo Córdoba", advirtió.