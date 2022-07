Defensa de Ricardo Martinelli califica de 'absurdo' fallo que le levanta el fuero penal electoral

Roniel Ortiz,abogado de Ricardo Martinelli manifestó que la confirmación del levantamiento del fuero penal electoral al expresidente, es un “fallo absurdo” y totalmente contrario al que habían manifestado anteriormente, algo que traerá al país es inseguridad jurídica.

Los magistrados Alfredo Juncá y Heriberto Aráuz, variaron su postura frente a la primera solicitud que se hizo para levantar el fuero al ex mandatario, donde se lo respetaron e incluso indicaron que él mismo mantiene vigente el Principio de Especialidad.

Ortiz indicó que esto es una parte del proceso y van a seguir agotando todas las instancias que la ley les permite en Derecho.

“Vamos a seguir utilizando las herramientas que la ley no da, siempre hemos dicho que no vamos a desistir de ninguna herramienta jurídica que la ley nos provee” señaló.

El denunciante indicó que es absurdo que estos mismos magistrados, por visitas de personas cercanas al Gobierno, “hayan torcido la ley de esta manera”.

“El tiene vigente la especialidad, ni el caso Odebrecht, ni el caso New Business pueden seguir andando en contra Ricardo Martinelli, esto porque Panamá suscribió un tratado de 1904, el más viejo de la República, el entro en junio de 2018 bajo está prerrogativa y estas dos causas nunca fueron cerradas”, dijo.

De forma puntual,Ortiz explicó que la jueza que decidió el levantamiento del fuero penal electoral no tenía requisitos para hacerlo, “esto por ser apegada a un magistrado y no decir otra cosa, tomó una decisión parala cual no era idónea”.

Enfatizó que a su persona le mandaron a pedir varias veces, los mismos magistrados que por favor le retirara la queja que le había puesto por actuar de forma ilegal.

Puntualizó que la juez le tendrá que probar que ella solicitó la excepción al Principio de Especialidad.

Reiteró que van a ir a las instancias que la ley le permite para hacer valer los derechos y garantías fundamentales de Ricardo Martinelli.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, vocero de Martinelli indicó: “SIN SORPRESAS: Tal como habíamos denunciado, las presiones de grupos económicos y políticos, le torcían los brazos a los Magistrados del Tribunal Electoral, en el caso del Fuero Penal Electoral de Ricardo Martinelli. Cedieron finalmente, al emitir un fallo contrario al fallo anterior”.

Agregó: “SE EQUIVOCAN: Actores políticos que tratan de definir los escenarios electorales a través de procesos jurídicos fabricados con ese fin,evidentemente no han entendido lo que está ocurriendo en el país ylas consecuencias de echar gasolina al fuego. NO ESTAREMOS DE BRAZOS CRUZADOS”.

