Defensa de Ricardo Martinelli plantea que juicio va a terminar demostrando la inocencia del expresidente

El juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestos pinchazos, va a terminar demostrando su inocencia.

El equipo legal del exmandatario manifestó que es lamentable que se siga adelante con un juicio donde las pruebas presentadas por el Ministerio Público no tienen validez.

"El Ministerio Público sigue con esta lectura y la defensa tiene las objeciones por la integridad, por el otro idioma, por páginas que son ilegibles", manifestó el abogado Carlos Carrillo.

Manifestó que "el Tribunal ya ha dicho que esta situación se va a ventilar cuando haya la apreciación, pero en definitiva se mantiene un proceso donde el acusado ni siquiera fue imputado y todos los errores de la etapa intermedia la defensa advirtió se siguen comentiendo".

"No hay integridad, no hay inventario, no hay peritaje, ni las formalidades correspondientes", destacó Carlos Carrillo.

Ya con anterioridad la defensa de Ricardo Martinelli ha advertido que los fiscales del caso pretenden incluir pruebas viciadas en este proceso.

El propio Ricardo Martinelli ha calificado este juicio como un gasto de recursos del estado y pérdida de tiempo.

Esta es la segunda ocasión que el exgobernate es juzgado por los supuestos pinchazos, en la primera vez fue declarado no culpable.

