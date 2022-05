Denuncian supuestas irregularidades en proceso contra joven que amenazó al presidente Laurentino Cortizo

José Antonio Moncada, abogado de José Richardson, joven que fue imputado de cargos por amenazar al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través de redes sociales, denunció una serie de irregularidades que supuestamente se están dando en este caso.

El jurista indicó que el mandatario ha sido el gran ausente dentro de este proceso, ya que a ninguna de las seis audiencias que se han hecho hasta ahora por este caso se ha presentado.

“Estamos esperando una audiencia para Richardson que ha sido programada para el año 2024, esto es la ineficiencia del sistema o alguien que quiere ganar gracia con una persona que nunca tuvo la posición para poder amenazar al presidente de la República”, dijo.

De forma puntual, Moncada indicó que van a pedir la libertad de José Richardson, el próximo 7 de junio de 2022, día que según él se va a demostrar lo ineficiente que es el Sistema Penal Acusatorio (SPA) teniendo a una persona con un estado de inocencia con casa por cárcel.

“Como ha hecho José Richardson para mantenerse comiendo, cuando ya se ha dicho en las audiencias que él tenía que hacer trabajos informales para poder vivir, eso lo que no explica es la actitud de un pueblo colonense que sabe vivir de la economía informal”, expresó.

Agregó que es lamentable que se haya llegado a esto, cuando a casi un año de este caso, la Fiscalía no sabe quien grabó el video.

“Como podemos hablar de investigación eficiente en Panamá, cuando todavía un video subido a TikTok con 33 mil reproducciones, el Ministerio Público de manera osada llevó el caso no a Colón, sino a la ciudad capital, lo juzgo allá y lo sigue manteniendo allá, interpretando porque lo jueces y algunos fiscales interpretan que como se tuvo conocimiento en Panamá, cosa que es dudosa, lo siguen llevando allá”, explicó.

Enfatizó que frente a esto, se tiene a un José Richardson que está preso, que no ha sido juzgado , pero que gracias a Dios se le pudo conseguir una medida cautelar distinta, porque “el Tribunal de Apelaciones dijo que la Fiscalía no había probado la real amenaza contra el presidente, pero aún así no sé que es lo que el procurador Javier Caraballo está pensando”.

Al joven se le imputaron cargos de apología del delito contra el presidente Laurentino Cortizo.

“Buenos días Panamá. Mira, este anuncio va dirigido al mismo Nito Cortizo. Nito Cortizo tú te vas a morir… porque tu na’ma vas a durar cinco años. Tú tienes mamá, tienes hijo, tú tienes mujer, tú tienes familia, ¿oíste?, y te voy a matar a uno por uno”, advirtió en su momento el hombre encapuchado.

