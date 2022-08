Diario La Prensa ataca a Ricardo Martinelli con un documento falso

La nueva campaña armada por el diario La Prensa, en contubernio con la Dirección General de Ingresos (DGI), en contra las empresas del expresidente Ricardo Martinelli está basada en un documento falso, reveló un detallado peritaje técnico.

La serie de publicaciones de La Prensa buscan señalar falsamente que la compañía Importadora Ricamar S.A. llevaba una doble contabilidad para evadir el fisco nacional tomando como cierta una carta firmada por el contador de la empresa Marcelino Velásquez en 2018.

Todo filtrado ilegalmente por la DGI y en conocimiento de que se trataba de un documento falso y fabricado en los momentos en que la empresa era operada bajo la asesoría de Sergio Davis Riera, un estafador que actualmente es procesado judicialmente por tráfico ilegal de armas.

Sin embargo, un informe pericial grafotécnico confirmó la falsedad de documento que tomó el diario La Prensa para su nueva campaña de ataque contra el exmandatario.

El informe pericial fue realizado por el licenciado en criminalística, Álvaro Menéndez, con más de 30 años de experiencia probada, quien determinó contundentemente que la firma de Marcelino Velàsquez en la carta que utilizó La Prensa fue falsificada.

Incluso, el perito también determinó que otra de las dos firmas que están como respaldo en la carta utilizada por La Prensa, la de Magalis Reyes Reyes también fue falsificada.

Además, las huellas dactilares que acompañan a las firmas falsificadas no son cotejables. Las firmas fueron cotejadas contra firmas reales de Velásquez y otros documentos notariados que dan fe de la autenticidad de su firma y la falsificación hecha en este caso que arma La Prensa.'

Igualmente, se utilizaron documentos notariados de Reyes para compararlos con la firma de la carta falsa. El perito utilizó más de 13 técnicas concluyendo con la falsificación de documento usado para atacar y hacer daño a las empresas de Martinelli, entre ellas pruebas de espontaneidad, velocidad, grosor de trazos, inclinación de los ejes de las escrituras, diagramación, irradiación, cultura gráfica y otros.

Martinelli advirtió desde la semana pasada que se trata de informaciones falsas que afectan económicamente a la empresa Importadora Ricamar S.A., por lo que procederá civilmente contra todos los responsables de La Prensa.

"Desconozco la supuesta declaración a la que me hace referencia, si me proporciona una copia íntegra y original podré tener un mejor criterio, la información que manejo es que no existe tal aseveración ni declaración. Por tanto la misma es falsa", sentenció el exgobernante Martinelli.

El exmandatario indicó que las empresas a que se hacen referencia en sus preguntas cumplen con las regulaciones y fueron auditadas en los años 2012, 2013, 2014 y en el año 2015 por el gobierno de Juan Carlos Varela, por la Dirección General Ingresos, así mismo las empresas son auditadas anualmente por la reconocida firma de auditores externos KPMG.

"Dejo constancia que mantengo enemistad personal con la fuente principal de sus reportajes Sergio Davis Riera, que es un señor investigado por tráfico de armas y por poseer ilegalmente equipo de escuchas. Sergio Davis, aparte de aportar documentos falsos, se hace pasar por supuesto agente del FBI y la CIA, con supuestas conexiones con la embajada americana, con el propósito de obtener beneficios personales. No me extraña que su periódico el diario La Prensa utilice como fuente a tan opaca figura dado que su medio tiene una campaña sistemática contra mi persona, mi familia, mi partido, y los negocios familiares. Esta será una mentira más dentro de las más de quinientas publicaciones en primeras páginas que nos han dedicado", indicó el ex presidente.

