Doble juicio a Ricardo Martinelli creará espanto en la Organización de las Naciones Unidas

La decisión de las magistradas del Tribunal Superior, Yiles Pittí y Donaji Arosemena, de ordenar un segundo juicio a Ricardo Martinelli, es calificada como una "vergüenza", que pone a Panamá como un país que no respeta las garantías fundamentales de las personas.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (APPA), Alfredo Vallarino, quien añadió que las dos magistradas decidieron variar los hechos de la acusación en el caso de los supuestos pinchazos y hacer un llamado a un segundo juicio, pero sin explicar de qué manera se produjo esta variación.

"Si la falta de imputación fue escandalosa, cuando hablemos de falta de imputación de una acusación variada y de doble juicio, se van a ir de espalda literalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al saber que eso se hace en un país tercermundista como Panamá en tema de justicia", sentenció el defensor.

Vallarino agregó que estas dos magistradas no pueden, so pretexto de que ellas entendieron que no se valoró adecuadamente una prueba en un juicio en el que ellas no estuvieron presentes, realizar un llamado para un nuevo juicio.

Sumado a esto, indicó que todo Panamá pudo ser testigo de que este proceso estaba viciado, por lo que no se puede ordenar un doble juzgamiento contra Ricardo Martinelli.

Enfatizó que como equipo de defensa argumentan que bajo el criterio constitucional y de todas las convenciones que existen en el mundo, no se pueden hacer dos juicios a una misma persona sobre los mismos hechos. Algo que en derecho se conoce como el "non bis in idem", el cual prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo hecho, que puede ser un crimen o un delito, e inclusive por uno que además sea una simple falta.

Criterio este que, según el abogado, es uno de los fundamentos del Derecho Penal, e incluso del Derecho Constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, salvo que sea para beneficiar a alguien que haya sido condenado.'

de noviembre, pasado dos magistradas decidieron anular el juicio hecho al expresidente. 9

de agosto del año pasado, un tribunal de juicio declaró no culpable al exmandatario.

En nuestro país, esto es algo que está establecido claramente en el artículo 32 de la Carta Magna, que señala expresamente: "Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria".

Adicional a esto, Vallarino reiteró que se tiene el tema de que el expresidente nunca fue imputado, algo que ya el Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Aritrarias de la ONU calificó como una clara violación en contra Martinelli.

La decisión tomada por la ONU incluso fue comunicada a la magistrada Yilles Pittí como presidenta del Tribunal de Apelaciones, sin embargo, la misma la obvió totalmente y puso a Panamá como un país que viola los derechos humanos, según han indicado expertos en este tema.

Frente a esto, Víctor Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, indicó que a estas dos funcionarias que ignoraron el pronunciamiento de la ONU se les debe abrir un expediente por el perjuicio causado a Panamá en el mundo.

Por su parte, Vallarino dijo que si la decisión de hacer un segundo juicio se mantiene, jamás llegarán inversiones a Panamá porque se entenderá que cualquier presidente o grupo de poder que no guste de una inversión, le hará daño y llegará al punto de llevarlo a prisión y si no le conviene un juicio, se lo hace de nuevo.