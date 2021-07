El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe trabajar de forma transparente

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) debe realizar su trabajo de forma transparente para que no sea cuestionado, aseguró Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Fraguela indicó que ante cualquier sospecha de irregularidades, debe hacerse una investigación y dar con los responsables de cualquier conducta inapropiada en el desempeño de sus funciones públicas.

"La solución a los problemas de esta institución no es la autonomía, la solución es que se haga el trabajo sin que sea cuestionado siguiendo los principios particulares y generales que existen en el código de uniforme de ética del servidor público", sentenció el jurista.

Los señalamientos del exvicepresidente se dan luego de una serie de denuncias en las cuales se acusa al actual director del Imelcf, José Vicente Pachar de haber presionado para alterar la evaluación médica del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, tras someterse a una operación de la columna vertebral.

A esto, se suma la denuncia de "hostilidad, persecución y hostigamiento", hecha por los miembros de la Asociación Panameña de Medicina Legal y Forense por parte de la actual administración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirigida por el doctor Pachar.

Actuaciones que ponen en dudas la credibilidad de ciertas labores en esta institución pública.

Frente a esto, el experto indicó que el Imelcf es un ente eminentemente científico cuyo fin es aportar información vital por medio de "métodos científicos objetivos" que arrojen un dictamen que sirva al Ministerio Público (MP) para llevar adelante la acción penal o considerar que no hay elementos para la misma.'

"Cualquier actuación parcializada o viciada, tendiente a manipular una información que lleve a una condena injusta, no es el fin de esa dependencia. Lo mismo ocurriría si el MP manipula un expediente para obtener un resultado de condena, colocando pruebas falsas ".

Recientemente, el abogado Roiniel Ortiz denunció que Pachar, estaba obstruyendo la justicia, al no permitir que la defensa de Ricardo Martinelli pueda tener acceso al perito informático Luis Rivera Calle, testigo clave dentro del juicio por los supuestos pinchazos telefónicos.

Actuación con la que están desobedeciendo una disposición del Tribunal de Juicio Oral y tratando de desconocer que la defensa es parte de este proceso legal sentenció Ortiz.

Frente a esto, quien reaccionó fue el abogado penalista, Sidney Sittón, quien enumeró una serie de irregularidades que se han dado en el proceso seguido al exmandatario Martinelli.

"Imagínese ir a juicio donde a usted no lo imputaron (no conoce los hechos), fiscalía no descubrió medios de prueba (no puede refutar lo desconocido), y tampoco se le permite reunirse con peritos y testigos que usted adujo. No es irreal: ocurre en Panamá", expresó el jurista.

Ante esto, el propio expresidente Ricardo Martinelli indicó que así es la forma en que se hacen los juicios políticos.

"Así son los juicios políticos cuando una persona no logra superar la pérdida de una campaña del 2009. Siempre a pelear un round más", puntualizó.

Por su parte, el abogado Sidney Sittón indicó que lo que se da en el Imelcf sucede porque es una institución dependiente del MP, que no tiene modelos de gestión que estén supervisados o calificados por organismos externos, otorga a discreción y sin rigor sus idoneidades y no posee estándares de calidad internacionales.

