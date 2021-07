Harán valer derecho a la salud de Ricardo Martinelli

El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli afirmó que hará valer el derecho a la salud de su cliente, igual como lo tiene cualquier ser humano.

La abogada Jéssica Canto indicó que Martinelli tuvo una cita de seguimiento después de su operación, el pasado 9 de julio, en la cual el doctor neurocirujano Walter Kravcio determinó que el mismo tiene que continuar en su etapa de rehabilitación.

Sustentó que ella presentó dos escritos, uno el de la incapacidad otorgada hasta el 21 de agosto próximo y en un segundo para solicitar una audiencia antes del 21 de julio. "Esto como lealtad procesal y basados en el Principio de Buena Fe para que se comunicara a todas las partes, ya que teníamos la intención de llevar al neurocirujano, e incluso someternos a cualquier interrogatorio del Instituto de Medicina Legal", dijo.

Precisó que incluso organismos internacionales se han pronunciado sobre el derecho a la salud a la cual tiene derecho el exgobernante, por lo que este tribunal no debe ser la excepción y ellos como defensa van a velar porque esto se cumpla.

Ante la respuesta del tribunal de no acceder a las peticiones hechas por al defensa, Canto manifestó que eso es algo que se va a discutir en la audiencia, ya que nadie puede discutir una incapacidad de un médico idóneo para ello.

El propio Ricardo Martinelli reaccionó en redes sociales y destacó que a pesar de sus padecimientos de salud, lo que buscan algunos es matarlo.

"Ando mal, pero como aquí lo que quieren es matarme y tratar de inhabilitarme políticamente, el responsable es la más alta figura o a quien delegó. Propósito: joderme y solo por política al haber solo cuatro querellantes, que son Balbina , Mitchell y Rosendo, todos PRD más un periodista", expresó.'

48

meses es la pena máxima de los dos delitos que se le endilgan al exgobernate panameño. 3

jueces declararon no culpable a Martinelli en el primer juicio en agosto del año 2019.

Añadió que todo el mundo sabe que el delito de supuestos pinchazos de los que se le acusan fueron fabricados, amañados y manipulados.

"Todo es político, y me suena que tiene que ver con las regalías y el negociado de Minera Panamá. Además, no me imputaron, está prescrito y peor aún, ya me absolvieron y tengo doble juzgamiento, pero bueno quieren joder y no me dejaré joder, porque la justicia no se lo merece", dijo.

Añadió que irán con todo y advirtió que quienes no respeten la incapacidad médica serán responsables por el delito de homicidio culposo.

"Todo es una patraña que solo perjudica a Panamá. Al final, sé que la justicia prevalecerá y es la Corte Suprema la que corregirá esta aberración que solo ayuda a tres PRD en pelea política contra RM. Voy a los buenos PRD que son la mayoría. Presidente Cortizo no empañe la justicia y todo su mandato y legado y dígale a su vicepresidente que en el gobierno se van a hacer las cosas bien y no mal como, con todo respeto, hacen y se están equivocando", sentenció.

Inconstitucionalidad

Recientemente, la firma de abogados Lau & Dudley presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare inconstitucional la oración "caso en el cual se ordenará la realización de un nuevo juicio" al expresidente Ricardo Martinelli.

En su escrito legal, argumentan que la oración contenida en el numeral 2 del artículo 179 de la Ley 63 de 2008 del Código Procesal Penal es inconstitucional por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Nacional que dice que "nadie podrá ser juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal".

