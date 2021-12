El medio digital Foco enfrentará varias querellas por falsedad

Tres nuevas querellas contra el medio digital Foco y Mauricio Valenzuela, serán presentadas por Virgilio Crespo, Alejandro Pérez y Amado Arjona, después que se publicara un vídeo en redes sociales con información falsa sobre ellos.

Foco y otros medios de comunicación social, a través de un vídeo que circuló en redes sociales, especuló que se trataba de una reunión por arreglos en el caso pinchazos, e incluso aseguró que uno de los presentes era esposo de una de las tres juezas que participaron en este proceso y en el que se declaró por segunda vez inocente a Ricardo Martinelli.

Pérez, quien no es abogado de Martinelli en el caso pinchazos, manifestó que han quedado muchas interrogantes en este tema, como por ejemplo, si el vídeo fue sustraído ilegalmente de las cámaras de seguridad del Club Deportivo Unión Española.

"Yo sé por lo que estoy viendo, que ese vídeo fue editado ilegalmente, yo sé al ver la cara de Amado Arjona, la cual fue distorsionada, que el mismo fue editado ilegalmente, yo quisiera saber cómo ese vídeo quedó en las manos de Foco y cómo después dos canales de televisión lo difundieron, con las palabras de Mauricio Valenzuela, que todo era falso", dijo.

Pérez indicó que esto es un atentado contra la privacidad de una persona, de "nosotros las víctimas de esta patraña, esto es grave porque ese vídeo fue extraído ilegalmente porque requería de autorización judicial para hacerlo".

Enfatizó que además de esto, lo grave es que se le imputa a las personas que aparecen en el vídeo la comisión de un delito.

El abogado puntualizó que no solo va a demandar al medio digital Foco y a Mauricio Valenzuela, sino que también va a hacer lo propio contra el Club Deportivo Unión Española, ya que está interesado en saber cómo salió ese vídeo , se difundió y llegó a las manos de quienes lo difundieron.'

jueces declararon inocente a Ricardo Martinelli en el caso de supuestos pinchazos.

de noviembre, por segunda vez y de forma unánime, tres jueces desestimaron el caso pinchazos.

"No puede ser que se juegue con la honra, la reputación de uno, ya mucha gente me ha dicho que no irá más al club privado, ya que no hay seguridad de que puedan ir a ningún lugar con una cámara porque va a salir una persona diciendo que estaban planeando el robo de la bóveda del Banco Nacional, por ejemplo", sentenció.

El jurista explicó que siente que las autoridades deben llegar al fondo de esto, primero para conocer sobre la sustracción ilegal, y por qué él tiene que ser objeto de un seguimiento ilegal.

Por su parte, el exrepresentante del corregimiento de Bella Vista, Virgilio Crespo, también anunció que tomará acciones legales por esta situación a través de su abogado Genarino Rosas.

Añadió que el club donde él se encontraba es privado y estas personas están jugando con su seguridad y la de quienes allí asisten.

Crespo señaló que ya las autoridades están investigando cómo salió el vídeo del local comercial y el pasado miércoles la Procuraduría General de la Nación fue y allanó el club, "por lo que creo que ellos de alguna manera van a sacar quién fue y cómo salió dicho vídeo a la luz pública".

En tanto, Amado Arjona, quien fue mencionado en el vídeo como el esposo de una de las tres juezas que actuaron en el caso de supuestos pinchazos, también anunció acciones legales por este tema.

"Voy con todo contra este desajustado, mentiroso, calumniador, enfermo, sin cerebro..... clase de pendejo...", precisó Arjona.

Quien también reaccionó a este tema fue el abogado Carlos Carrillo que dijo: "El repudio público a una falsedad comprobada es una reacción que debe hacer que se limite la mentira en los medios masivos de comunicación".

