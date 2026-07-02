En Calidonia decomisan cigarrillos ilegales valorados en $165 mil

En una acción conjunta para golpear las finanzas de las redes dedicadas al comercio ilícito, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, asestaron un importante decomiso de mercancía de contrabando en pleno centro de la Ciudad de Panamá.

Las fuerzas de seguridad e inspectores ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro excepcional en un inmueble localizado en la Avenida Perú, dentro del corregimiento de Calidonia.

El operativo civil tenía como objetivo prioritario rastrear y desmantelar un centro de acopio y distribución de productos que ingresaron al territorio nacional evadiendo los controles fiscales y arancelarios.

Cargamento incautado carecía de registros sanitarios

Durante la inspección pormenorizada de los espacios físicos, los agentes uniformados y los peritos de defraudación aduanera lograron asegurar un cuantioso lote de productos terminados de tabaco y derivados que no contaban con la documentación legal de importación ni las certificaciones sanitarias obligatorias:

Un total de 35 cajas de cigarrillos de diversas marcas comerciales extranjeras cuya comercialización local está restringida o prohibida sin licencias.

Además de un lote masivo de las denominadas hojas de feeling (envoltorios utilizados comúnmente para el consumo alternativo de tabaco).

De acuerdo con las evaluaciones iniciales de aforo realizadas por los técnicos de la Autoridad Nacional de Aduanas, la mercancía decomisada mantiene un valor estimado de 165 mil dólares en el mercado clandestino, lo que representa una evasión fiscal considerable.

Retención y apertura de la investigación aduanera

Las autoridades policiales indicaron que todo el cargamento fue embalado y trasladado bajo estrictos protocolos de custodia hacia los depósitos oficiales de la administración de aduanas.

Se adelantó que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación penal y administrativa con el propósito de determinar la trazabilidad y procedencia exacta de los artículos, así como identificar, ubicar y aprehender a los cabecillas de esta red logística de distribución.

Las autoridades recalcaron que estos delitos aduaneros no solo erosionan la recaudación fiscal del Estado, sino que constituyen un riesgo directo para la salud pública al introducir productos que no han sido sometidos a controles de calidad en laboratorios nacionales.