Especialidad de Ricardo Martinelli acarrea nulidad del caso New Business

El efecto jurídico que tiene el reconocimiento del Principio de Especialidad por la jueza Baloisa Marquínez a Ricardo Martinelli, lo que debe acarrear es la nulidad del caso New Business, así lo manifestó el abogado Carlos Carrillo Gomila.

Hay que recordar que la jueza Marquínez, en un fallo que fue respaldado por el Segundo Tribunal de Justicia, reconoció que el señor Martinelli estaba amparado por el Principio de Especialidad, desde el 11 de junio de 2018 hasta el 17 de febrero de 2020.

Ante esto, el quipo legal del candidato presidencial indicó que todo lo actuado durante el tiempo que la jueza le reconoció la especialidad a Martinelli, debe ser declarado nulo.

Carrillo reiteró que, con este reconocimiento por parte de la jueza, lo que debe hacerse es anular cualquier actuación procesal hecha en contra de Ricardo Martinelli.

Debido a esto, recientemente la defensa del candidato presidencial presento un recurso de nulidad para que la jueza declarara nulo todo lo actuado durante el periodo que le fue reconocida la especialidad.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino Alemán, indicó que el Principio de Especialidad no es algo que se inventó Panamá, esto es un derecho internacional y el mismo indica que una persona que ha sido extraditada por una causa en particular solo puede ser enjuiciada por esa.

Es decir, no puede ser sometida a ningún otro caso, ya que sería una violación a sus garantías fundamentales, tal como han hecho con Martinelli después que fue declarado no culpable dos veces en el caso de los supuestos pinchazos.'

1904

año que se firmó el Tratado con EE.UU. que establece el Principio de Especialidad. 2018

Ricardo Martinelli estaba amparado legalmente por el Principio de Especialidad.

"La jueza, ella misma, indico que Ricardo Martinelli mantenía Principio de Especialidad desde junio 2018 hasta febrero 2020, lo que quiere decir que durante ese periodo el hoy candidato presidencial no podía ser ni investigado, ni sujeto de órdenes de indagatoria, ni de aplicación de medidas cautelares en su contra", afirmó.

Vallarino expreso que todo lo que se realizó fue nulo, ya que hay un principio constitucional que es el debido proceso, el cual Marquínez como jueza está obligada a guardar.

En tanto, el propio Martinelli reiteró que el caso New Business es político y que es inocente de todo lo que se le acusa, sin embargo, hay un objetivo de inhabilitarlo y sacarlo de la contienda electoral del 5 de mayo de 2024.

"Soy inocente, en ese caso no hay nada, voy a pelear mi inocencia hasta el último día y me van a tener que matar, Este es un proceso lleno de nulidades y falsedades", argumentó.

Expresó que el presidente Laurentino Cortizo, en su discurso en la Asamblea Nacional del 1 de julio, dijo que la justicia era la columna vertebral de su Gobierno.

"Yo solo quiero decirle al señor Cortizo que espero que no lo recuerden como el presidente que cuarto la democracia, eliminado candidatos para que no corran en las elecciones de 2024 y que sea el pueblo panameño el que decida, no una decisión política desde el Palacio de las Garzas".

De forma puntual, explicó que lo han metido en el caso New Business, a pesar de que no tiene nada que ver.

"En Panamá no se respeta la ley y por eso aquí no hay inversión, el Gobierno del Partido Revolucionario Democrático hace exactamente lo que le da la gana y eso tiene que cambiar en el 2024", puntualizó.

Nulidades absolutas

El abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Ricardo Martinelli agregó que aparte de la nulidad en este caso por violación al Principio de Especialidad, también la hay por la realización de la audiencia y no haberse considerado la incapacidad del abogado defensor Luis Eduardo Camacho González.

Otra nulidad que se presentó fue por la realización de la audiencia, esto a pesar de que Ricardo Martinelli mantenía una incapacidad y no se cumplió con las evaluaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y los términos establecidos por el Código Judicial.

