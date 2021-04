Expresidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, pide una sanción moral contra el diputado Arquesio Arias

Indignación ha producido el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró no culpable al diputado perredista, Arquesio Arias, de los cargos de presunto abuso sexual contra mujeres.

Los propios familiares de las supuestas víctimas lanzaron acusaciones de "corrupción" contra los magistrados de la Corte, luego de que el diputado fue liberado de los cargos en su contra.

En redes sociales hubo personas que relacionaron la absolución de Arias con el reciente archivo de casos penales y administrativos en contra de varios magistrados de la Corte Suprema en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Otros cuestionaron el fallo en el caso de Arias y el poco avance en las pesquisas por supuestos abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos en contra de menores de edad en albergues regentados y financiados por el Estado.

El veterano político perredista y asesor del presidente Laurentino Cortizo, Francisco Sánchez Cárdenas, cuestionó el fallo y le pidió a su partido, el Revolucionario Democrático, que condene moralmente a Arias.

"El hecho de que en el caso del HD Arquesio Arias, 5 magistrados de la CSJ lo encontraran culpable, para mí es suficiente y hace imperante una condena moral por parte de la sociedad, incluyendo a las sociedades médicas y a mi partido, el PRD", enfatizó el expresidente del Partido Revolucionario Democrático.

En tanto, la Red de Mujeres Trabajadoras de Panamá calificó como "repudiable, cobarde e indignante" la decisión de la Corte que afecta a las indígenas panameñas.'

"Esta posición hace que todas las mujeres nos sintamos vejadas, ultrajadas e impotentes ante decisiones de magistrados que tienen una mentalidad del siglo XIX", advierte en un comunicado.

La Corte no logró mayoría en el cargo de actos libidinosos agravados contra Arias, en donde cinco magistrados votaron que era culpable y cuatro que no lo era.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, planteó en tuiter: "La justicia le ha fallado a estas niñas y al fallarle a esas, les falla a Panamá. Si no tenemos justicia en nuestra Corte Suprema de Justicia, entonces no hay imperio de la Ley".

A este planteamiento reaccionó el abogado de Arias, Ángel Luis Álvarez, quien dijo que Vásquez "no estuvo en el juicio, no conoce todas las versiones, no practica el derecho, nunca ha litigado. Pero es político, pero se cree magistrado y mejor que nuestros jueces".

La activista civil, Magaly Castillo, indicó que "a un diputado denunciado por delitos comunes debe investigarlo un fiscal y juzgarlo un juez de la República y no 9 magistrados de la Corte. Esa prerrogativa de juzgamiento hay que eliminarla en una reforma constitucional".

Por otra parte, la exdiputada del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, manifestó que "todos los que en la Asamblea callen ante el fallo serán recordados como cobardes. Y para que quede claro y políticamente correcto, todas y todos".

