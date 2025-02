Expresidente Ricardo Martinelli denuncia plan para hacerle daño

El expresidente Ricardo Martinelli reveló que tiene entre sus manos un informe de febrero de 2024 que, según él, detalla una operación para asaltar la embajada de Nicaragua y capturarlo.

A través de un video de redes sociales el exmandatario panameño, señaló: “Ha llegado a mis manos la información desde adentro de las entrañas del monstruo cómo iban a hacer para secuestrarme o sustraerme de la embajada nicaragüense de la cual había pedido asilo porque tenían intenciones de matarme”.

Martinelli añadió: “el asesinato se iba a consumar porque iban a hacer una extracción de la embajada nicaragüense para llevarme al Sector 3 de la Megajoya y ahí, posteriormente, estarían presentando otras declaraciones de personas involucradas que tenían la orden de liquidarme”.

“También tengo que añadir que esta información y órdenes fueron dadas por Gaby Carrizo, Nito Cortizo y su hermano Roy Cortizo… querían perpetuar un asesinato”, dijo.

El expresidente comentó que estos “tres señores se robaron el Estado panameño, doblaron la deuda externa, no hay una obra que mostrar; sin embargo, no ha habido ningún proceso, no quiero pensar que tienen un arreglo con alguien, lo dudo mucho, pero si les quiero decir una cosa, yo los voy a demandar a ellos y a todos los que aparecen aquí para que la justicia llegue y haga su trabajo. Es lo único que puedo hacer porque no soy un asesino como ellos”

“Lo que, si les digo, es que esto no tiene nombre, aquí se habla de interceptación telefónica, secuestro, uso de recursos del Estado, se habla de personas que aún continúan trabajando en los estamentos del Estado y en la Presidencia de la República. Yo espero que pase algo, porque lo vamos a denunciar, no lo hicimos con el antiguo Procurador, porque ese señor estaba vendido, ese señor no tiene credibilidad y por ahí escucho que quiere ser Embajador de Suiza”, comentó.

Subrayó que el partido Realizando Metas “jamás permitirá que el Sr. Caraballo vaya como Embajador en Suiza, él no merece ese puesto, lo merece cualquier otro panameño”.

“Igualmente le pedimos respetuosamente al Gobierno nacional que haga las investigaciones, destituya a quien tenga que destituir y haga cumplir la ley, porque no es verdad que a una persona como yo que le han hecho de todo, le han violado todo, yo vine de Estados Unidos con el Principio de Especialidad que dice taxativamente que no se me puede juzgar por ningún otro caso salvo pinchazos por el cual fui absuelto en dos ocasiones y me han armado y fabricado dos casos más, no puede ser. Panamá nunca solicitó levantar el Principio de Especialidad y Estados Unidos nunca dio el consentimiento que se levantará, sin embargo, a mí se me violaron todos los procesos”, dijo.

También mencionó: “La casación que debería ser 15 días para cada uno de los involucrados, fueron 15 días para todos. Los testigos que supuestamente nos acusaron nunca los pudimos interrogar, me violaron todo el debido proceso. Pero bueno, eso es tema para otra intervención, lo que cuenta ahora es que lo que está aquí (documentos) es oro en polvo y vamos a presentar todas las denuncias contra todas las personas involucradas y espero que le caiga todo el peso de la ley”.

Martinelli comentó que Panamá necesita que se respete la ley, porque un país donde no hay ley y debido proceso, no hay inversión. “Y un país donde no hay inversión no vienen personas a invertir que crean empresas, que pagan impuestos y crean trabajos y le dan el chen chen a los panameños”.

El exmandatario espera que el Presidente haga uso de esta denuncia y se apliquen todos los correctivos del caso.