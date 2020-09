FCC insiste en medir fuerzas con el Gobierno por contrato

En una polémica sesión, en la que hubo intercambios de palabras entre diputados y el representante de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC), la constructora española reiteró que para ella el contrato de la Ciudad de la Salud está cesado.

Versión impresa

Ante la posición de la empresa, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal decidió nombrar una subcomisión que, en un término de 10 días, debe analizar las negociaciones e inconsistencias entre la Caja de Seguro Social (CSS) y FCC.

La empresa FCC fue citada ayer ante la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 11 preguntas sobre la disputa con la CSS en torno a la terminación de la obra.

Durante los cuestionamientos, el asesor legal de FCC, Isaac Figueroa, reiteró que mantienen su postura de declarar resuelto el contrato con la CSS.

"A efectos de la empresa y de los contratantes, desde el 25 de agosto cesamos operaciones y declaramos resuelto el contrato. Si la CSS tiene a bien contratar, conceder o entregar el proyecto a otra empresa, está en todo su derecho. Asimismo nos ponemos a disposición de la CSS y de la ciudadanía panameña para ayudarles con los planos, documentos y demás que necesiten para la culminación de la obra y que esta sea exitosa", enfatizó.

Por su parte, el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, explicó que la causal de fuerza mayor que pide FCC no existe, porque no han pasado los 180 días para ejercer esa cláusula, y no aplica en ese momento.

"No hay tal arbitraje, lo que existe es una demanda de FCC de una acción de emergencia ante la Cámara de Arbitraje Internacional para que, en el caso de que la CSS quiera ejercer el derecho sobre la fianza, sea secuestrada", resaltó.'

10

días hábiles tendrá la subcomisión para analizar y presentar el informe con las irregularidades de esta disputa legal entre FCC y la CSS. 65

millones pide la empresa FCC.

Añadió que el contrato está vigente y desde el 4 de agosto tenían que responder una carta donde tenían 10 días para hacerlo y aún no lo han hecho. El subdirector de la CSS insistió en que el contrato está vigente y se le propuso a la empresa que se lo cediera a un tercero y si no se llegaba a un acuerdo, que se remitiera a un arbitraje.

VER TAMBIÉN: ¿Cómo será el proceso de pago para el segundo desembolso de la Beca Universal?

"Nosotros nos ratificamos en que el contrato está vigente y que nosotros no tenemos que ceder nada", enfatizó.