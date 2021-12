Fiscales conocían de promesas hechas al testigo protegido 'Euro 14'

Fiscales del Ministerio Público (MP) que fueron enviados de vacaciones por el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, tenían pleno conocimiento de los ofrecimientos que se le hicieron al testigo protegido "Euro 14" para vincular en el caso de granos al expresidente Ricardo Martinelli, familiares y allegados a su gobierno.

Versión impresa

El abogado Alfredo Vallarino salió al frente de las declaraciones de periodistas de algunos medios de comunicación que han indicado que "Euro 14" no señaló que los fiscales enviados de vacaciones lo presionaron y enfatizó que esto "es una verdad a media y una verdad a media, al final es una mentira".

Recordó que "Euro 14" fue entrevistado en la Presidencia de la República antes de dar su declaración en el MP y que Jacinto Gómez, le pidió que diera una declaración en la cual tenía que mencionar a Martinelli, Lucy Molinar y Mario Martinelli, entre otras personas.

"Si bien él no dice allí que esto lo hicieron los fiscales con sus manos, en materia penal existe la figura del instigador, del cómplice primario y secundario, del encubridor y obviamente la del autor", sentenció el jurista.

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP) expresó que en ese encuentro estuvieron, Eric Estrada, exdirector del SPI, Rolando López, Kenia Porcell, que antes de ese momento no era procuradora, Jacinto Gómez y el abogado personal de Juan Carlos Varela, Rogelio Saltarín (q.e.p.d) y ninguno de los cuales era funcionario del MP. Además el lugar donde mantenían a ese testigo no era el MP, no lo tenían con abogado, igual como hicieron con otros testigos que los recogieron en el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Vallarino señaló que esas personas que mantenían a "Euro 14"en la Presidencia, le prometieron la condición de testigo protegido, inmunidad y que fuera a declarar al MP que nada le iba a suceder.

"Y viene la primera pregunta, ¿cómo si no tenían la complicidad de fiscales y de las personas del Ministerio Público estas personas, que no eran funcionarios, podían hacer siquiera esas promesas, que hacían estas personas investigando un supuesto delito, sino eran funcionarios del Ministerio Público, antes de presentarse la denuncia?", expresó.'

6

fiscales son investigados por la denuncia del testigo protegido "Euro 14". 16

de noviembre pasado, el testigo "Euro 14" denunció las presiones recibidas por el Caso Granos.

De forma clara, el jurista señaló que dándole hasta ese momento el beneficio de la duda, cómo a esa persona la recibieron en el MP en horas de la noche.

VEA TAMBIÉN: Policía Nacional miente sobre la entrega de uno de los sujetos más buscados

"Qué casualidad que cuando esa persona acude al Ministerio Público, justamente pasa lo que le prometieron: que no lo iban a tocar y que sería un testigo protegido... es justamente lo que sucede en la diligencia y abajo en el Avesa lo cuida el SPI, protección que solo puede ser otorgada por el presidente", dijo.

Sumado a esto el testigo, habló de Jacinto Gómez, quien estuvo presente cuando "Euro 14" fue interrogado por los fiscales.

"No se puede decir que no sabían nada de eso, ya que no hubieran podido coordinar toda la logística de llevarlos de noche todas y cumplirle las promesas que se hicieron. Allí se cambiaron documentos en cuanto a horas, lugar, la forma en que llega la denuncia, etcétera", enfatizó.

Quien también reaccionó sobre la desviación de las denuncias de "Euro 14", fue la abogada Dinoska Montalvo.

VEA TAMBIÉN: Incautan más de 10 millones de dólares en Operación 'Fisher'

"¿Quienes tratan de desviar lo dicho por #Euro14? Los mismos medios que aparecen en Varelaleaks como receptores de filtraciones. Pueden hacer lo que quieran, pero hay dos fiscales que estuvieron presentes en audiencia y saben que lo que ocurre es grave para muchos", dijo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!