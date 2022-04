Fiscales deben de afrontar la justicia penal y administrativa, tras sentencia en firme de absolución de Ricardo Martinelli

Los fiscales que se prestaron para la persecución en contra de Ricardo Martinelli enfrentarán acciones administrativas y penales, luego de quedar en firme la absolución del expresidente dentro del caso de los supuestos pinchazos.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP) indicó que lo primero que hay que ver después de que la sentencia quedó en firme, es que si los fiscales, que se han prestado para esto, se van a mantener en sus cargos.

Igualmente, señaló que habría que ver si esos fiscales son capaces de pedirle disculpas públicamente a Ricardo Martinelli.

"Ya ustedes no pasaron uno, si no dos juicios, dos casaciones, magistrados y jueces distintos, los cuales le dijeron que Ricardo Martinelli no era culpable de los delitos de peculado, interceptación, seguimiento, vigilancia ilegal, etc" sentenció el defensor.

Vallarino agregó que, primero, iniciarán con la responsabilidad administrativa de estos fiscales.

"La responsabilidad administrativa es porque esos fiscales actuaron con un testigo protegido a sabiendas de que el mismo mentía, con un testigo que ellos sabían que estaba mintiendo abiertamente y que les mintió desde la Fiscalía Auxiliar hasta la etapa de juicio oral", puntualizó.

Vallarino explicó que: "Ellos como fiscales, sabiendo eso, lo siguieron usando, además presentaron documentos contenidos en un cuadernillo de siete tomos y eso es uso de un documento público falso. Sabían que había información falsificada en esos cuadernillos, que son documentos públicos y ahí aun así lo utilizaron en juicio", expresó.

Además de esto, el letrado señaló que esos fiscales también tiene responsabilidad penal por sus actos cometidos.

"Son, en mi criterio personal, varios de esos fiscales cómplices primarios en materia penal y cuidado algunos instigadores, por haber presentado un testigo que dijo que ellos le pidieron que dijera esas cosas en juicio", explicó.

Vallarino también hizo referencia a los encuentros previos que tuvo en Estados Unidos con fiscales, igualmente acá en Panamá, para darle indicaciones de como tenía que declarar.

"Con el testigo famoso que cobró un millón de dólares, el mismo se reunió con los fiscales por tres días seguido aquí en Panamá y se reunieron también es Estados Unidos. El testigo declaró que le habían pedido que declarara de determinada manera", señaló.

Hay que recordar que los fiscales Ricaurte González y Aurelio Vásquez se reunieron con Ismael Pittí en Estados Unidos, algo que salió a relucir en el juicio.

El letrado le hizo un llamado a los fiscales, al testigo protegido, asistentes que tuvieron presente cuando se hicieron los interrogatorios, a que sean inteligentes y les compartan esa información.

Diversos delitos

Recientemente, Roiniel Ortiz manifestó que el testigo protegido y otros grupos de funcionarios cayeron en delitos contra Martinelli, entre los que están falsedad, asociación ilícita para delinquir, entre otros. Además, que cuentan con las pruebas de los mismos.

"Todas esas pruebas ya la tenemos, ahora si la podemos usar porque la sentencia de absolución está en firme y se acabó el partido, vamos no solamente contra él, sino contra aquellas personas que lo impulsaron para que acusara a Ricardo Martinelli, entre las que están Rolando López, Marcelino Aguilar, Ricardo Muñoz, Kenia Porcell, Juan Carlos Varela, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Juan Carlos Varela, Diana Callender, Aurelio Vásquez, Ricaurte González, etc.", explicó el jurista penalista.

