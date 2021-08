Fiscalía presenta un caso 'escandaloso'

De "escandaloso", calificó el abogado Alfredo Vallarino, los hallazgos que siguen saliendo a la luz en la lectura de los siete cuadernillos que está haciendo el Ministerio Público (MP) en el juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos.

Vallarino indicó que en este caso "no solo hay corrupción, correos falsos y claramente armados y si el procurador Javier Caraballo, no quiere botar a esos fiscales por corruptos, que los bote por brutos".

Añadió que hay supuestamente una inspección que se hizo el 24 de noviembre e 2014, pero que cuando se imprime el correo electrónico en la parte inferior aparece la fecha en que resultan impresas.

"Aquí hay fechas impresas del 5 y 6 de agosto de 2014, hay documentos impresos del 2012, cuando no había iniciado esta investigación. No fueron estos fiscales que están aquí con nosotros los que armaron esta investigación, a ellos les está tocando llevar el circo de los Muppets, pero a los fiscales que armaron esto, si no los van a botar por maleante que los boten por corruptos", explicó.

De forma puntual, el presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá reiteró que el proceso de los supuestos pinchazos telefónicos, es un "expediente claramente armado, amañado y se va a caer apenas en el juicio se empiecen a presentar los peritos y testigos".

"Aquí había supuestamente documentos de una agenda en la cual decía BH, no decía Balbina, no decía Balbina Herrera, no tenía nada que la relacionara y porque un fiscal de todas las personas en Panamá que tienen las iniciales BH, porque pusieron a la señora Balbina Herrera a reconocer ese correo y no olvidemos que esa señora era enemiga declarada de Martinelli, estemos claros que de aquí salió toda está génesis".

Recordó la creación del grupo Tocoma, que significa Todos Contra Ricardo Martinelli. Agregó que a la defensa del exgobernante no se le dio participación en esas diligencias.'

Vallarino señaló que por este caso estar "armado y amañado" se va a volver a caer igual como sucedió en el primer juicio oral.

Contrainterrogatorio bestial

El presidente de la Asociación de Abogados Penalista, pronosticó un contrainterrogatorio bestial contra los testigos de la fiscalía, cuando llegue esa etapa del juicio que se le sigue al expresidente Martinelli.

Según Vallarino, el contrainterrogatorio podría comenzar entre el 25 y 28 de septiembre.

Agregó que en esa fase del juicio saldrán, en un solo día, "todas las payasadas de la fiscalía".

El jurista recalcó que en el desahogo probatorio primero va la Fiscalía, sin embargo, el equipo legal del exmandatario está listo para desarmarlos.

"Si se atreven, tendrán que traer a sus testigos para ver cómo son expuestos al contrainterrogatorio y eso será bestial cuando los agarremos", advirtió.

Enfatizó el letrado que en estos momentos se desarrolla una lectura de cuadernillos repleta de inconsistencias.

"Ayer (jueves) sacaron que el volcado de los correos supuestamente debía hacerse de un CD marca Princo, y resulta ser que lo estaban haciendo de una USB Kingston, que jamás ha existido como evidencia en todo el proceso y mucho menos la tiene la defensa", detalló.

Según el abogado defensor, esas son las inconsistencias que van a exponer una vez lleguen al contrainterrogatorio.

Por su parte, el abogado Carlos Carrillo, también de la defensa, indicó que se continúo con la lectura de los cuadernillos y hasta la fecha se han leído 1,818 fojas de más de 3,200.

