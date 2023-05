Gobierno está 'jugando con la plata de los panameños'

La inconformidad por la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo cada día crece y con ello las denuncias de hechos irregulares y malos manejos.

Incluso hay quienes han planteado que el Gobierno ha montado un esquema delincuencial en detrimento de los panameños.

En ese sentido, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, denunció que el Gobierno de Laurentino Cortizo, está jugando con la plata del pueblo panameño y ha montado un "esquema de delincuencia organizada clientelar" en la Autoridad Nacional de Descentralización, que dirige Edward Mosley Ibarra.

Agregó que este esquema tiene "varias patas" y que él mismo comenzó cuando la actual Asamblea Nacional (AN), aprobó un proyecto de Ley para que las juntas comunales y municipios, usen los saldos anteriores en descentralización. Esto puso a disposición millones de dólares en las juntas comunales.

Precisó que, acto seguido, la Asamblea Nacional aprobó una ley para que lo que debían de invertir en obras en sus comunidades, lo pudieran utilizar en funcionamiento, "que no tiene otro nombre que pagar planilla y que no tiene otro nombre que contratar a los activistas que le hagan campaña al candidato que quiere imponer desde el Gobierno, el cual no ha sabido hacer nada".

Vásquez comentó que no conforme con eso, aprobaron una ley para cambiar el proceso de compras públicas en juntas comunales y municipios.

Esto, según él, para "en vez de ser mínimamente transparentes y acceder al portal digital de Panamá Compra", poder comprar en un tablero que solo sea visto por los representantes, los alcaldes y sus allegados.'

46

meses tiene la gestión gubernamental del presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen.

Explicó que esto lo hacen, aunque la junta comunal o el municipio tenga acceso al Internet, maneje millones de dólares y cuente con más de 50 empleados.

"Están jugando con la plata del país, crearon los mecanismos para poder manejar el dinero de forma opaca y sin rendir cuentas", expresó.

Sumado a esto, Vásquez aseguró que en una nota firmada por el director de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, exalcalde de Santiago, este aceptó que están transfiriendo fondos adicionales a los que la ley ordena a las juntas comunales y municipios "que a él le da la gana", que sería lo mismo que decir que al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le da la gana o que a Gaby Carrizo le da la gana".

Además, el diputado independiente argumentó que no conforme con esto, a muchas juntas comunales del país no les han pasado la partida del Programa de Inversiones y Obras Sociales Municipales, que por Ley se les tiene que pasar.

"Es decir, como tienen plata limitada, pero se han volado la plata pasándola para otros asuntos, a otros municipios, a otras transferencias, las transferencias que sí están ordenadas por ley y que todos los años han hecho y han cumplido, este año, a esta fecha no las han hecho".

Algo que, según él, es muy grave, ya que son fondos del Estado, "no son de Gaby Carrizo, no son de Mosley Ibarra, no son del PRD".

"Lo segundo más grave, es que han negado la transparencia en este tipo de actuaciones. Si va una persona le dice que no hay plata, pero están recibiendo millones de dólares para hacer campaña para una persona en especial", afirmó.

"Yo nada más le digo algo al director de Descentralización, el tiempo se agota, responda hoy o responderá mañana en los tribunales, yo se lo garantizó, pero con la plata del Estado no se puede jugar y menos para hacer política, no es una amenaza", declaró.

Vásquez manifestó que tiene más de seis meses de estar tratando de que Ibarra entienda que la plata que él maneja no es de él, sino del Estado.

Recordó que cuando se aprobó el presupuesto 2023, el mismo fue devuelto por la Asamblea con reconsideraciones, las cuales no incluían a Descentralización, sin embargo, de Presidencia regresó el mismo con un aumento para esta institución.

"Creyeron que nadie se iba a dar cuenta, pero yo estaba allí y esta bancada se opuso al presupuesto, el cual fue construido no para solucionar los problemas del pueblo, sino para buscarle votos a un candidato que el Gobierno le interesa que gane, esto es preocupante y triste", apuntó.

Frente a lo señalado por Vásquez, el abogado Ernesto Cedeño, indicó que lo que sugiere es que el mismo presente las denuncias correspondientes ante el ente competente, es decir, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información (Antai), la cual tiene competencia para ver supuestos actos de corrupción de manera preliminar.

Si la Antai considera que se ha cometido algún ilícito, tiene la obligación de llevar al caso al Ministerio Público e incluso pedirle una auditoría al contralor general de la República, Gerardo Solís.

"Eso es indistinto a que las autoridades de manera oficiosa, hoy, si tuvieran voluntad, tanto Contraloría, así cómo Antai, de oficio, inicien una investigación", dijo.

