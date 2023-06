Guerra: 'Contratistas son libres de disponer de su dinero'

¿Dónde está el delito de blanqueo de capitales?, se preguntan la defensa en el Caso New Business, así como abogados ajenos a este proceso, que este jueves 1 de junio alcanzó el octavo día con los alegatos del fiscal Superior, Emeldo Márquez.

Se ha dicho por parte de la fiscalía que esos dineros provenían, de que algunos de los que participaron ganaron licitaciones o contrataciones con el Estado, lo que es un contrasentido, porque si usted participa en una contratación, una licitación con el Estado y cumple con el objeto de lo que se contrata como obra pública, como bien público, resulta que usted es libre de disponer de ese dinero, señaló el abogado Silvio Guerra.

Se trata de un dinero que no está restringido, no está limitado, no está cautelado, amén de que la inversión se hace a nivel privado, de manera tal, que podría decirse que moralmente no debió participar alguien que ganó una licitación con el Estado, agregó el jurista.

Para Guerra bajo estas circunstancias, ni siquiera cabe la 'tacha moral', porque no hay normas reglamentarias o estatutarias que establezcan lo contrario, y en Panamá no existe tal cosa.

"Si usted tiene un haber patrimonial, un capital en dinero y se le llama a que participe, usted va a ser accionista, va a ser socio capitalista e inclusive en calidad de socio industrial, tal cual lo permite nuestra legislación", indicó.

"¿Cómo probar un blanqueo de capitales cuando al tenor del artículo 254 del Código Penal establece cuáles son las conductas que deben existir como precedentes para que pueda darse una calificación jurídica de blanqueo de capitales?", cuestionó Guerra.

Durante la audiencia, el abogado Rosendo Miranda, representante legal de Valentín Martínez Vásquez también señaló a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de hacer una 'calificación errada del dolo' en cuanto a su representado.

Guerra también se refirió a la omisión de la comparecencia de los testigos protegidos. Al respecto, el jurista citó la existencia de una cláusula constitucional, que cita con frecuencias en sus intervenciones en los tribunales que se recibe del sistema jurídico norteamericano llamada 'cláusula constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio".

"Si yo soy acusado y a mi abogado defensor no se le permite, así tenga el título de testigo protegido, formular las preguntas, repreguntas al testigo protegido, entonces yo tengo una causal de nulidad sustancial constitucional, por cuanto se viola el principio del contradictorio", indicó Guerra.

Se trata del principio de la igualdad de las partes en el proceso que tutela, el derecho a hacer uso de todos los recursos, mecanismos, remedio, incidencia para la mejor defensa de quien represento en un proceso, detalló el jurista.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"La ley dice que el testimonio de los testigos protegidos no tendrá valor probatorio, sino son expuestos al contradictorio en el juicio, esto para probar sus aseveraciones", afirmó la abogada Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez, representante de la empresa Excavaciones del Istmo S.A.,

El juicio por caso New Business continuó este jueves en su octavo día, donde el fiscal Superior, Emeldo Márquez, en su alegato de cierre, solicitó condena por el delito de Blanqueo de Capitales para 13 personas, dos de ellos como autores y la absolución para otras dos personas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!