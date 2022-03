Hacen llamado de atención al ministro Juan Manuel Pino por niveles de inseguridad en La Chorrera

Ante los últimos hechos de violencia que se han registrado en La Chorrera, entre los que están la muerte de una menor de dos años y su padre, el diputado del Partido Cambio Democrático (CD), Ariel Ortega hizo un fuerte llamado de atención al ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

Versión impresa

“Yo tengo una obligación moral de expresarme por la triste noticia de la pérdida de una vida de una infante de dos años. Es por eso que estoy obligado a hacer le un llamado al señor ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino”, indicó el diputado.

“Señor ministro de Seguridad , nosotros en este país tenemos una deficiencia clara, nosotros en este país no tenemos seguridad y la pérdida de vida del infante obviamente no se la puedo atribuir a usted, pero si le puedo hacer un llamado de atención a una seguridad que debe ser preventiva y no represiva”, sentenció el parlamentario.

Ortega agregó que se debe hacer un análisis de lo que está pasando en el país para ver el historial clínico del pueblo y se podrán dar cuenta que “el pueblo está muriendo por una sobredosis de pobreza generalizada, pobreza de seguridad, pobreza laboral, pobreza en salud y sobre todo pobreza en educación”.

“Como país estamos obligados a garantizar las condiciones necesarias para que los panameños puedan producir y salir hacia adelante”, enfatizó.

“Señor ministro es hora de que analicemos aspectos que son relevantes y necesarios y que son políticas de Estado y no políticas de Gobierno, la ley 18 de la Policía Nacional tiene que ser revisada. Actualmente, sumando todos los estamentos de seguridad creo que llegamos a 30 mil efectivos, eso no alcanza para una población de casi 5 millones de habitantes”, puntualizó.

Agregó que se está en una obligación moral de darle una seguridad jurídica al pueblo panameño en todos los aspectos.

“Es por eso, señor ministro, que su diligencia en este caso sea igual o mejor que situaciones en las que se han visto afectados altos funcionarios del Gobierno y se ha dado con la captura de los criminales en un día o dos, así que no se lo solicitó, el pueblo de la Chorrera le exige la diligencia de este caso”, dijo.

En horas de la tarde de ayer, Edgar Franco Terrado alias “Tom”, supuestamente vinculado al doble homicidio de una menor de dos años y su padre, fue aprehendido, informó la Policía Nacional (PN).

Alias "Tom" fue aprehendido específicamente en el sector de El Recicladero, corregimiento de Playa Leona.

La Policía Nacional estaba ofreciendo una recompensa de $5 mil por información para dar con el paradero de alias “Tom”.

