'Hay que cerrar la llave de armas ilegales que están ingresando al territorio nacional'

En Panamá, es cosa de casi todos los días que personas sean detenidas portando armas ilegales, incluso hasta de alto calibre, lo que demuestra el poderío que ostentan los grupos criminales.

Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, indicó que desde hace años se vienen denunciando que hay un fuerte introducción de armas ilegales al país y no se está desmantelando los grupos que se dedican a este ilícito.

Agregó que afortunadamente los estamentos de seguridad en las calles si logran decomiso de armas de fuego, pero se dan contra los usuarios finales, los pandilleros, los miembros de las bandas organizadas, etc.

“Esos son los usuarios finales, no son quienes necesariamente las introducen al territorio nacional de forma masiva y es allí donde tenemos que cerrar la llave, porque hay una llave abierta, la cual está permitiendo que las armas ilegales se introduzcan a Panamá y por grandes cantidades”, indicó.

Añadió que mientras no se cierre esa llave y no se desmantelen esos grupos podrán las autoridades seguir quitando armas, pero eso no va a hacer mucho.

“Lo peligroso del asunto es que se ve el poderío que ostentan estos grupos criminales, porque no estamos hablando de revólveres viejos de los años 80, estamos hablando de armas nuevas”, reiteró.

Las declaraciones de Brawerman se dan luego de que en los últimos tres días, dos personas fuero detenidas portando gran cantidad de armas de fuego.

Primero, una dama de 19 años de edad, fue detenida en Veraguas con unos 12 rifles dentro de su residencia y al día siguiente otra persona se le decomisó cinco armas en un vehículo en el sector de Guabala, provincia de Chiriquí, esto en un doble fondo.

“El decomiso que se dio en Guabala, son armas relativamente nueva, en buenas condiciones, se ve que los grupos criminales tienen acceso fácil a armas ilegales para cometer sus fechorías”, denunció el dirigente.

El pasado jueves, las autoridades de seguridad realizaron una nueva destrucción de armas en la sede de la Policía Nacional, las cuales suman más de 20 mil en lo que va de este Gobierno.

