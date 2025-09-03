Héctor Brands, exdiputado del PRD, será investigado

Héctor Brands, exdiputado de la República y exdirector de Pandeportes, será investigado de oficio por el Ministerio Público por supuesto peculado y falsedad, informaron fuentes judiciales.

La investigación surgiría luego que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó sobre algunas transacciones sospechosas que habría registrado en las cuentas del exdiputado y que rondarían los $28 millones.

Durante los últimos tres años de la administración del perredista de Laurentino Cortizo, Brands pasó a ocupar la dirección de Pandeportes, periodo en el que se habrían adjudicado contratos y además de adendas por unos $601.5 millones.

"Recuerde que todo tipo de información que provenga de la UAF o de cualquier otra información de inteligencia, el Ministerio Público aperturará las investigaciones penales correspondiente, sea por blanqueo de capitales o distintos delitos precedentes de esta modalidad delictiva", dijo Luis Carlos Gómez, Procurador General de la Nación.

Sí bien Gómez no confirmó la información, dejó entrever que el Ministerio Público estaría iniciando un proceso de investigación contra el exdiputado.



