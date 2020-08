Homicidios en Panamá aumentaron en un 70% durante el mes de julio

Las medidas de cuarentena aplicadas por las autoridades panameñas, debido al virus de la COVID-19, no han detenido la ola de violencia en el país y por el contrario, son aprovechadas por los delincuentes para asesinar.

Así lo reflejan las estadísticas de homicidios del Ministerio Público (MP) del mes de julio, las cuales registraron un aumento del 70%, en comparación con el mes de junio pasado.

Según las cifras oficiales, durante los 31 días del mes de julio se registraron un total de 46 homicidios, es decir 19 más que los que se dieron durante los 30 días de junio, en donde se cometieron 27 asesinatos.

Las cifras de homicidios registrados en los siete primeros meses del año, según el MP, es de 315, es decir un 30% más que los que se cometieron en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 242.

Las regiones que más homicidios han registrado hasta julio de este año, son la provincia de Panamá con 115, Colón con 63, Panamá Oeste con 59 y el distrito de San Miguelito con 39.

Mientras que del total de víctimas registradas, 278 son hombres, 34 mujeres y 3 no identificados.

En tanto, que por rango de edad, la mayor cantidad de asesinatos se dio en jóvenes de entre 18 y 24 años, con 72, es decir, un 23% de los homicidios cometidos, seguido de las edades entre 30 y 34 años con 45, representando un 14%, y personas entre 35-39 años con 42, que abarca un 13%.'

La mayor cantidad de estas muertes se registraron con armas de fuego (251), lo que representa un 80%, seguido de armas blancas con 29, representando un 9%.

Para el investigador social, Gilberto Toro, la cuarentena que se ha dado en Panamá por la COVID-19, ha facilitado que los homicidios aumenten.

"Nosotros siempre hemos dicho que una de las principales razones por las cuales se cometen homicidios en Panamá, relacionados con algún grupo delincuencial, es por venganza, de algo pendiente o por un pase de factura, entonces la situación que se ha estado viviendo por casi seis meses, ha facilitado al victimario ubicar a la víctima", expresó el experto.

Toro agregó que está resultando muy fácil ubicar a quienes tienen deudas pendientes, y "estamos notando que la mayoría de los homicidios que están dándose durante los últimos seis meses, desde que inició la pandemia de la COVID-19, han sido en las casas de las víctimas o cerca de ellas".

El investigador añadió que esto ha ocasionado que los victimarios ubiquen a sus víctimas de manera fácil y más en aquellos casos que la persona tiene un pendiente y se confía.

"Por descuido, por confiarse, se convierte en presa fácil de quien tiene o busca saldar una cuenta pendiente, ya sea venganza, pase de factura o cualquier tipo de razón y en el mundo delictivo, cualquier tipo de error que se cometa, se paga con la muerte", explicó.

Gilberto Toro agregó que quien no tiene ningún tipo de pendiente en este mundo delictivo, puede estar seguro que no van a estar en estas estadísticas, a menos que sea por daño colateral o por extensión, es decir que cuando la deuda se tiene que cobrar, no importa si es el afectado directo, y allí es donde entran los familiares cercanos o los distantes.

