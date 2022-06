José Abel Almengor no quiere a Carlos Lee en su evaluación; no tolerará irrespeto

El abogado y aspirante al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor, solicitó formalmente que se separe de su proceso de evaluación a Carlos Lee Vásquez, por supuestamente, mantener un 'criterio sesgado y anticipado hacia su persona'.

Almengor presentó ante el procurador de la Administración y presidente de la Comisión del Pacto de Estado Pro Justicia, Roigoberto González, su formal recusación en contra de Lee Vásquez.

En su misiva, Almengor aseguró que Lee emitió una opinión precipitada, irrespetuosa, imprudente y adelantada en torno a su persona, sin haber escuchado su entrevista.

Almengor citó algunos estratos de la referencia de Lee en un medio impreso. "¿Y José A. Almengor, que renunció a la Corte en medio de escándalos? Una importante falta de prudencia. La memoria ciudadana existe y van a recordarle que huyó para no rendir cuenta", señala en el escrito.

"...Los que nombró Martinelli. todos, representaron lo que no debe ser un magistrado. Harry Díaz, imprudente. Alejandro Moncada, al servicio del poder. José Almengor, cobardía. Hernán De León, el "me grabaron, me grabaron". Y Luis Ramón Fábrega, fiel al hombre fuerte Ayú Prado.. hasta cuando presidió la Corte..."

Para Almengor, las apreciaciones de Lee demuestran lo que no debe ser un representante del Pacto de Estado por la Justicia, sin obviar, la pregunta realizada por Lee al también aspirante, Raúl Olmos Espino.

¿Asistiría a una fiesta en 'La Bombonera'?, la pregunta de Lee a Olmos Espino, refiriéndose al 'prostíbulo' ubicado en San Miguelito, y no al estadio de Argentina.

"Las personas que nos sometemos al escrutinio del Pacto por la Justicia, merecemos el respeto y consideración de los miembros; ya que nuestra intención es aclarar las dudas y cuestionamientos de cualquier actuación, en un escenario neutral", agregó Almengor.

"Me ha causado sorpresa, que una persona tan allegada a la Iglesia Católica de Panamá, haya realizado juicios adelantados, sin escuchar la versión del postulado; lo que denota una clara y completa predisposición negativa hacia mi persona", indicó.

Son 92 los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que serán entrevistados por la Comisión Especial Evaluadora.

