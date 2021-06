Justicia selectiva sigue en Panamá

La manera en que las autoridades han manejado el caso de las dos personas que lanzaron amenazas contra el presidente Laurentino Cortizo demuestra una vez más cómo se administra la justicia selectivamente en Panamá, aseguró el exfiscal del Ministerio Público, Neftalí Jaén.

El jurista indicó que lo primero que hay que condenar es el tema de la violencia, sea verbal, mediante amenazas, etc, indistintamente de que sea contra la figura del presidente de la República.

"El aparato investigativo se activó en menos de lo que se persigna un ñato y tuvo la complicidad del Ministerio Público para ubicar a estas personas, entonces así mismo como son raudos y veloces en esta aplicación de justicia selectiva, lo debieron hacer en casos como el de la vacunación clandestina o VIP, donde el afectado es el Estado, a través de la salud pública", explicó.

El exfiscal agregó que mientras tanto en el caso del mandatario Cortizo es una persona contra dos jóvenes "que hicieron su papel de graciosos" y al final terminaron en esta situación que se dio. "Al joven de la provincia de Colón, que pudiera ser un caso un poco más grave, fue el que le ordenaron la detención provisional".

Mientras que al cantante de música urbana, conocido como "Kenny Man", se le impuso una medida por apología del delito, indica Jaén. Agregó que se está ante el mejor ejemplo de cómo se aplica la justicia selectiva en Panamá.

"Este caso sí me lo investigas y este otro caso de la vacunación clandestina me los archivas, no quiero que eso se toque y eso se hable. Eso es algo que genera desconfianza, creyendo ellos que están haciendo cosas buenas nada más porque se trata de la figura de su majestad Laurentino Cortizo, más nada", expresó el abogado.

El exfuncionario recientemente denunció, a través de su cuenta de Twiter, que dentro del caso de la vacunación clandestina realizada en el sector de Coco del Mar no se había hecho casi nada en el expediente que se mantiene en el Ministerio Público por este proceso.'

En el caso de la vacunación clandestina, el jurista señaló que el pie jurídico tutelado es la salud pública, la cual ha sido la afectada dentro de este caso, "en donde se le aplicó justicia selectiva o justicia a la carta a una de las mencionadas dentro de este caso, y en el caso de los dos muchachos sí se les aplicó el peso de la ley".

Además, muchas personas han reaccionado en redes sociales, no solo por el caso de las vacunas, sino también por el de los supuestos abusos en albergues, en el cual igualmente no se ha actuado con tal celeridad como se hizo en el caso de las dos personas que lanzaron amenazas contra el mandatario panameño.

El proceso de los albergues inició por la denuncia de presuntos abusos contra menores de edad en albergues del territorio nacional. Entre los que estaban incluso hasta supuesta violación de adolescentes.

