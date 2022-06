'Karma' se encargó de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell

Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, el "bochornoso" incidente "me grabaron, me grabaron", fue orquestado en su contra por quienes ostentaban el poder, en el Gobierno pasado y así lo ratifican los Varelaleaks.

De León, quien señaló que durante sus diez años como magistrado de la Corte, laboró con bastante tranquilidad, no olvida el "bochornoso" incidente vivido al final de su gestión con la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell, hecho que afectó a su familia, sobretodo a sus hijas menores de edad que vivieron en carne propia el llamado "bulling".

"Una forma fue solo ese hecho, para mí bochornoso, con la señora procuradora, no quiero ni tocar ese tema, ya han pasado cuatro años de eso, es por la afectación a mi familia, ni siquiera a mí, yo estaba muy tranquilo, recuerdo al día siguiente que los magistrados me dicen oye Hernán, pero tú estás muy tranquilo, yo sí. Si tu tienes tu conciencia tranquila, estás apegado a Dios y no has cometido nada indebido, no tienes por qué estar con algún momento de intranquilidad", dijo el exfuncionario.

Agregó que sí causó algunas molestias, ya que sus hijas estaban muy pequeñas, las cuales en la actualidad todavía son menores de edad.

"Ahora con esto de la figura del llamado bulling, eran objeto de burlas por parte de sus compañeritas de clase, entonces afectó fue a la familia, a mí propiamente no", expresó.

Al ser consultado sobre si consideraba que este había sido un tema orquestado en su contra, el exfuncionario recordó que el mismo día 13 de agosto de 2018, cuando la exprocuradora emitió dicha grabación por YouTube, el todavía era presidente de la Corte y se enteró bien tarde de lo sucedido, porque como es profesor de universidad, siempre desconecta su teléfono para concentrarse en sus clases.

"Cuando yo lo abro (teléfono), tenía cantidad de llamadas y mensajes de wasap, asisto a la Corte Suprema de Justicia como alas 9 de la noche y iba a contestar fuertemente como sería un Hernán De León con ira, rabia, pero alguien me asesoró, me dijo no, solo contesta un comunicado, con cuatro o cinco puntos y eso fue lo que se hizo esa noche", sentenció.'

10

años se desempeño Hernán De león como magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema. 21

de diciembre de 2021, Hernán De león dejo su cargo como magistrado de la Corte.

"No es hasta el 2019 que sale el llamado Varelaleak, a mí ni me interesaba ver eso, era un documento algo tan extenso y alguien, siempre tiene una amistad , un amigo y me dice Hernán mira esto que está aquí, esto es tuyo y si habla alguien que quiere decir que eso estaba editado, bueno la parte mía, con precisión, día y hora, como fue planificado, donde una persona le dice háblate con este dueño y el otro dueño de unos canales de televisión para quedar unísono, saliera a la luz pública ese vídeo grabación de YouTube, yo quede sorprendido", puntualizó.

Explicó que cuando eso apareció en el 2019, él todavía era presidente de Corte Suprema de Justicia y no iba a entrar en un "tu a tu", porque, según él, en esos cargos se debe tener una responsabilidad y madurez, por lo que el no iba a entrar a convertir a la Corte Suprema en un "patio limoso, así que teníamos que seguir hacia adelante".

Rencor y perdón

El exmagistrado de la Sala Civil, al preguntarle sobre si sentía algún tipo de rencor por Porcell por el hecho "bochornoso" que lo hizo vivir, él mismo de forma clara dijo que "no" e incluso que la perdonaba.

"Yo no cargo maldad en mí corazón, incluso amigos míos, de cosas que pasan en el día a día, me dicen oye Hernán tú no sufres de rencor, yo les digo para nada, no soy ese tipo de personas, porque yo creo que si tu guardas eso no vives tranquilo, ella era una amistad laboral, claro hizo daño, y si alguien me dice eso no se perdona, pero yo no. El destino o el llamado karma existe y así sucedió, yo termine y otra persona no pudo terminar, así que de alguna forma ya pagó".

¿Usted la perdono?, sí yo la perdone" dijo De León.

En otro tema, el funcionario aseguró que nunca sintió presión o recibió algún tipo de llamada por parte de algún presidente cuando laboró como magistrado. "Estuve en los diez años y pasé por tres mandatarios, el presidente Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo y en ningún momento recibí presión por parte de ellos, ni llamadas, yo pude administrar justicia con total libertad en mis decisiones", sentenció.

En cuanto a la interinidad de Javier Caraballo como procurador de la Nación, De León dijo que es una figura extraña.

"Al final el señor Caraballo es procurador, llámese encargado o no, es procurador, pero es una figura extraña porque tal cual como está, el Ejecutivo podría en el día de mañana removerlo y nombrar un procurador o procuradora en propiedad" enfatizó.

Busque mañana la segunda parte de la entrevista con el exmagistrado, Hernán De León.

