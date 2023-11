Kenneth Darlington: ¿Por qué su defensa desistió apelar?

El abogado Jorge Ceballos, quien lidera la defensa de Kenneth Darligton, argumentó que el desistimiento de la apelación se da debido a múltiples factores que ponen en peligro la seguridad de su cliente.

De acuerdo con Ceballos, Darlington ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, luego de asesinar a disparos a dos manifestantes en Chame, el pasado 7 de noviembre.

Ceballos expone que las amenazas alcanzan los bienes y familiares de Darligton, quien seguirá detenido.

La audiencia se realizó en la sede del Tribunal Superior en Villa Lucre. Darlington participó de manera virtual.

El abogado de Darlington también pidió su traslado a la cárcel El Renacer para evitar situaciones de mayor peligro en otros penales.

Este miércoles, manifestantes se congregaron en las proximidades del Tribunal Superior para pedir justicia por el asesinato de Iván Rodrigo Mendoza y Abdiel Díaz, a la vez que solicitaban que Darlington fuera enviado a La Joya.

Familiares y amigos de los docentes asesinados piden todo el peso de la ley para Darlington.

El martes, la señora Doris Vergara, testigo del hecho de sangre, recalcó que Darlington les disparó a los docentes con rabia.

"Cuando vi que aventó la bandera me llené de dolor y dije: 'usted no puede pasar'. Él me respondió que iba a pasar y que quién era el primero que quería morir", precisó.

Vergara asegura que ella estaba dispuesta a morir por su bandera y la patria.

