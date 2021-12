Kevin Moncada: 'Ministerio Público sabe que video de Foco tiene contenido falso y tiene que archivar investigación'

El Ministerio Público tiene conocimiento que el video publicado por el medio digital Foco quen dirige Mauricio Valenzuela tiene información falseada.

Versión impresa

Este lunes 20 de diciembre, el abogado Kevin Moncada se apersonó a la Fiscalía Anticorrupción junto a su tío Armado Arjona para aclarar que este señor quien se despidió del expresidente Ricardo Martinelli no es esposo de la jueza Marisol Osorio.

"Este es mi tío se llama Amado Arjona, y es la persona a quien Foco señala falsamente como si fuera el marido de la jueza Marisol Osorio", destaca el jurista.

Aclara que este señor no es Ricardo Ramírez Busto, cómo ha tratado de señalar Foco. "Él es la persona que Ricardo Martinelli saluda al final como se ve en video", indica.

Destaca Kevin Moncada: "Estamos compareciendo voluntariamente a la Fiscalía Anticorrupción sin que nos hayan citado, para aclarar lo que ya la fiscalía sabe, porque ya la fiscalía entrevistó a los meseros y al personal que labora en el club y todo el mundo le ha dicho, pero si ese es un señor asiduo cliente de aquí, el señor Arjona que lo conocen".

El abogado dejó claro que la Fiscalía Anticorrupción va a tener que archivar ese proceso, que fue originado por un video con contenido falso, y cuando la fiscalía archive, porque lo va a archivar, ellos van a exigir que se abra una investigación criminal contra Foco por la comisión del delito de simulación de hechos punibles.

Explicó que ya sabe que este proceso va a ser archivado. "Esta investigación ha dejado en ridículo al Ministerio Público y nosotros vamos a exigir que se bara una investigación criminal en contra de Foco por la comisión del delito de simulación de hechos punibles", planteó.

"La Fiscalía Anticorrupción sabe que no se trata del esposo de la jueza Osorio, porque lo han dicho varios empleados del lugar, pero nosotros vamos voluntariamente y sin que se nos cite para colaborar y limpiar la imagen porque él no es Ricardo Ramírez, no es el esposo de ninguna jueza y ya la fiscalía sabe que todo esto el video es falso, sabe que en ese lugar no estuvo el esposo de ninguna jueza.

VEA TAMBIÉN: Invasión de EE.UU. a Panamá: 'Con un huesito basta para morir en paz'

Amado Arjona acudió voluntariamente a la Fiscalía Anticorrupción, junto al abogado Kevin Moncada, para aclarar que él es la persona que aparece en un video saludando al expresidente Ricardo Martinelli. Vía: @victorarosemena pic.twitter.com/XDTKnWekhM— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) December 20, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!