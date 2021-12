Invasión de EE.UU. a Panamá: 'Con un huesito basta para morir en paz'

Versión impresa

'Los gringos invadieron a Panamá para coger a Noriega, y mataron a un poco de gente en El Chorrillo y Colón', fue la primicia la mañana del 21 de diciembre, cuando aviones militares sobrevolaban el espacio aéreo canalero.

Para muchos panameños es el único recuerdo que tiene de la intervención militar de Estados Unidos a Panamá, para la familia de Juan Carlos Rodríguez es un tema que sigue siendo un tabú.

Juan Carlos, solo tenía 12 años aquel 20 de diciembre de 1989, pero el recuerdo de su madre vagando por las calles, las morgues y luego los sitios de exhumaciones en busca de los restos de su hermano Alejandro Antonio Hubbart, es una herida que no sana.

Su único propósito es encontrar los restos de su hermano, y para ello, se aferra cada día a una fotografía que aún le hace llorar, hoy también forma parte de la Comisión 20 de diciembre de 1989.

"Aún recuerdo el olor a putrefacción y a sangre", dice Juan Carlos quien considera que un duelo nacional, no es suficiente para dignificar a las víctimas y a sus familiares que aún sufren, cuyo mayor sufrimiento no es la muerte, es el hecho de no saber su paradero.

A 32 años de la denominada 'Operación Causa Justa', todos hablan de los cuerpos calcinados, las fosas comunes, los cuerpos irreconocibles metidos en bolsas, pero poco del sufrimiento que años tras años sufren sus familiares, y cómo el significado de justicia les ha cambiado.

'Más que querer que un culpable pague por este crimen, estas familias y amigos, busca contar con una lápida donde depositar una flor o un acta de defunción que les confirme que al fin han encontrado a esa persona que por décadas han buscado.

'Aunque sea con un huesito que rescaten de él, yo muero feliz', dice una madre cuyo hijo fue víctima de las desapariciones forzadas en Colombia, un sentimiento que une a miles de familias, incluyendo a Panamá, sentimiento que avivó la reapertura de expedientes que dio paso al proceso de exhumación a partir del 20 de enero de 2020.

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo se recordará la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989?

La Fiscal de Descarga Superior, Geomara Guerra, a cargo del proceso, reconocer que no es un antojo, es un derecho humano que tienen los familiares de las víctimas. "Cada uno de ellos nos perseguirá hasta que encontremos los últimos restos", afirma.

Guerra reitera que Panamá tiene el compromiso de darle un rostro, nombre y el descanso a las víctimas de la invasión, víctimas inhumadas sin identificación y sin ubicación.

Sufrimiento y empatía

Independientemente de las condiciones de las desapariciones, el dolor y el sufrimiento sigue siendo el mismo, y esa necesidad de búsqueda y de encontrar, es igual en Panamá y en todo los países, señala Eneida Vásquez, representante de la Cruz Roja en Panamá.

Las madres buscadoras de América Latina no esperan respuestas, buscan respuestas. En Panamá, 32 años después, madre, hermanos, amigos, siguen sus búsquedas, destaca en una serie de documentales la Comisión 20 de diciembre de 1989.

El acompañamiento a los familiares, la sensibilización de los funcionarios que llevan el caso y el manejo de la información son claves, destaca el antropólogo Adán Hernández del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense (Imelf).

"No digas que me entiendes, porque tú no me entiendes", fue la respuesta que escuchó la psicóloga Itzel Navarro de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT) del Ministerio Público, al intentar abordar a una de las víctimas secundarias en el Jardín de Paz.

Para la experta, el común denominador en estos caso, es el gran apoyo de la red de familias, una experiencia que vivió claramente durante los 42 días de apoyo a más de 16 grupos familiares, presente en la exhumación.

Sostiene que previo a este proceso de exhumación se realizó un proceso de inducción con el apoyo de la Cruz Roja, al equipo de sociólogos, trabajadores sociales y psicólogos involucrados.

La capacitación inició el 10 de diciembre de 2019, un mes antes del inicio del proceso de exhumación, mientras que el proceso de acompañamiento a los familiares inició desde el momento mismo, de las primeras excavaciones el 20 de enero del 2020.

La Comisión 20 de diciembre de 1989 solicitó la reapertura de 16 expedientes que fueron judicializados en aquella época y que llegaron a sobreseimiento provisional porque no se recavaron los elementos necesarios para llegar a una conclusión definida, indicó José Luis Sosa, secretario de la Comisión.

Igualmente, más de 30 familiares han aportado sus ADN porque manifiestan que tienen familiares desaparecidos.

En el Jardín de Paz se recuperaron 34 cuerpos, mientras que el cementerio de Monte Esperanza en la Provincia de Colón se recuperaron 8 bolsas con restos, cuyo contenido está siendo analizado.

La coordinadora Popular de Los Derechos Humanos publicó inicialmente una lista de cerca de 317 nombres, cuyo listado año tras años, la Comisión continúa depurando, mientras que la Fiscal de Descarga hablan de unas 330 personas, en total.

'Operación Causa Justa'

El 20 de diciembre de 1989, Estado Unidos invadió a Panamá con el objetivo de capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, sus blancos inicialmente, eran los cuarteles de la entonces Fuerza de Defensa de Panamá, lo que posteriormente, se convirtió en una de las peores masacres de civiles inocentes.

La Invasión de Estados Unidos en Panamá, denominada Operación Causa Justa siguen siendo una herida abierta en la historia de Panamá.

Para Juan Carlos Rodríguez esta fecha no puede quedar únicamente con la Bandera Nacional a media asta en el Cerro Ancón, reclama un museo donde puedan recordar a las víctimas. 'Esto no es celebración. Esto es conmemorar y reconocer que realmente tuvimos pérdidas humanas", concluye Rodríguez.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!