'La justicia en Panamá no puede funcionar con informes policiales y testigos protegido falsos'

La justicia en Panamá no puede funcionar con base en informes policiales y testigos protegido falsos, ni con informes de fiscales que se armen desde el Consejo de Seguridad Nacional, así lo manifestó el abogado Alfredo Vallarino Alemán, en su programa Hablando de Frente.

El jurista añadió que tiene un compromiso con que la justicia en general cambie y “no que se base con testigos que se le pague, ni que un presidente de la República ponga a su abogado a perseguirlo o que el mismo de manera ociosa se ponga a andar extorsionando familias en combinación con personas que dan es vergüenza”.

Las declaraciones del jurista guardan relación con el caso del abogado del expresidente Juan Carlos Varela, Rogelio Saltarín, el cual le solicitó la suma de 7 millones de dólares al empresario Felipe “Pipo” Virzi para quitarlo de un proceso que se le abrió y que del cual fue absuelto recientemente.

Vallarino indicó que ha recibido información sobre un caso de otro testigo protegido y pronto se estará refiriendo al mismo.

Otro testigo protegido que actúo en un caso muy conocido le indicó que quiere hablar y con esto las personas podrán ver lo que son capaces de hacer los fiscales del Ministerio Público para ganar un caso, aseguró el abogado.

“Nosotros vamos a tener que hacer un debate sobre estos temas, si está bien hacer las cosas de esta manera, si está bien que un superior le puede decir a un cabo a un sargento, hazte un informe de esto, di que te llegó una llamada anónima, di que tú tuviste una fuente de entero crédito”, explicó.

El presidente de la Asociación Panamá de Abogados Penalista (APAP) indicó que él quiere que se profesionalice el Ministerio Público (MP), que se active la Carrera Judicial, que se capacite a los funcionarios y que se cuente con los fondos para poder llevar a delante investigaciones y que ninguna de estas tenga que durar más de cinco años para tener una decisión.

“Yo tengo un verdadero compromiso con que eso (uso de informes, testigo falsos, etc) deje de ocurrir porque hay gente que no tiene apellido y que no tiene posiciones empresariales que le pueda llamar la atención a los medios de comunicación, pero que todos los días sufren esto en un penal normal en Panamá, sufren esto en los barrios y no tiene voz”, explicó,

Enfatizó que él no sabe que va a pasar, pero en algún momento algunos de los que armaron estos casos en el Gobierno pasado, algunos de lo que fueron hacer las supuestas delaciones y de los que ya nos están explicando en audio y vídeo como fueron convocados, como fueron llamados, quien les cobro, algo que en algún momento va a ser una “bomba mediática”.

“Entonces esos funcionarios que están haciendo gracia y esos miembros del Órgano Judicial que lo están permitiendo, quiero que sepan que eso no se va a quedar callado, eso va a salir, sus nombres van a salir y las propias personas que ustedes están usando para esto son los que los van a acusar, ustedes van a quedar expuestos”, concluyó.

