El 81% de encuestados apoya la cancelación de los Carnavales 2022

La decisión del Ministerio de Salud, de suspender las actividades del Carnaval en el 2022, recibió el respaldo de la mayoría de la población.

La última encuesta de la firma Gallup Panamá reveló que el 81% de los encuestados consideró que fue "muy" o "algo favorable" la cancelación de los Carnavales durante este año. Sin embargo, otro 18% dice que la decisión es "poco" o "nada favorable".

La cancelación de los Carnavales 2022 se hizo efectiva mediante el Decreto Ejecutivo número 6 del 27 de enero de 2022.

Este es el segundo año, de forma consecutiva, que las autoridades suspenden la celebración de la fiesta más popular entre los panameños.

En su artículo 2, el Decreto Ejecutivo, prohíbe la celebración de actividades bailables del viernes 25 de febrero al domingo 6 de marzo, en espacios abierto o cerrados, en jardines, cantinas, discotecas, toldos y similares.

Prohibiciones

Las autoridades reiteran que durante estos días de asueto no se permite cantaderas, presentaciones de artistas en tarima y animación en estructuras móviles de discotecas; culecos o mojadera con o sin autos cisternas.

Las discotecas, de acuerdo con el Minsa, solo podrán abrir en modalidad de "restaurante-bar", con música con sonido ambiental a bajo volumen.

"Se reitera que no están permitidas las presentaciones artísticas ni los bailes en este tipo de negocios y los clientes deberán permanecer sentados consumiendo", añadió la institución sanitaria.

Además, se prohíben los desfiles, murgas, comparsas, tunas. Las galleras, hierras, corrida de toros, lazos y similares.

El decreto que cancela los carnavales también establece que no están permitidas las reuniones multitudinarias en residencias, edificios, calles, barriadas; actividades conocidas como parking.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad pidió el apoyo a los municipios debido a que estos en ocasiones conceden permisos para estas actividades.

"Recuerden que no hay carnavales, no hay culecos, no hay galleras. Muchas de estas actividades clandestinas terminan en homicidios y riñas", informó el Minseg.

Para este estudio, Gallup Panamá aplicó 1,205 entrevistas, entre el 5 y 9 de febrero de 2022.

El cuestionario se aplicó cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. Los resultados, con un nivel de confianza igual al 95%, tienen un margen de error de 2.8 puntos a nivel total.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".