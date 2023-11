Martinelli no está relacionado a auditoría por caso NB

La Contraloría General de la República certificó que el expresidente Ricardo Martinelli no ha sido relacionado a alguna auditoría por lesión patrimonial dentro del caso New Business.

“Le informamos que esta Entidad no ha realizado auditoría que guarde relación con la causa denominada como New Bussiness, por consiguiente el señor Ricardo Martinelli Berrocal, no ha sido relacionado con dicha causa”, indicó la Contraloría.

Esta entidad responde así a una petición de certificación presentada por el abogado Roniel Ortiz el pasado 25 de octubre.

En solicitudes anteriores, el Tribunal de Cuentas, la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas han certificado que Martinelli, no es objeto de ninguna auditoría dentro de este caso.

