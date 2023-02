Más de $2,400 millones invertidos y la inseguridad persiste en Panamá

El Gobierno, liderado por Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, ha gastado en seguridad unos 2,430 millones de dólares del 2020 a 2022, sin embargo, la inseguridad ha aumentado y es uno de los temas que más preocupa a la población panameña.

Mientras que para el año 2023, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, contempló un presupuesto de 903 millones 108 mil 557 dólares, sin embargo, las estrategias contra el crimen organizado y la delincuencia han fracasado.

Prueba de ello son las estadísticas de homicidios y robos que se han registrado en el país, durante el mismo periodo en el que se ha realizado esta millonaria inversión por el Gobierno.

Desde el 2020 al 2022, en el país se han registrado 1,551 homicidios, según datos estadísticos del Ministerio Público (MP). Mientras que en el mismo periodo antes mencionado, el MP ha recibido un total de 16 mil 496 denuncias por el delito de robo.

A pesar de esto, las autoridades insisten en que los hechos de violencia que se están dando en el país, guardan relación directa con las capturas de drogas que se vienen dando en el territorio nacional. Este año 2023 no ha sido la excepción y los hechos de sangre se han tomado el país.

En lo que va del 2023, más de 50 homicidios se han registrado en diversos puntos del país, muchos de los cuales han dejado en evidencia la saña con lo que son perpetrados.

Por ejemplo, el pasado 19 de enero, un perro caminaba en el sector de la Providencia, distrito de San Miguelito con una cabeza humana en su hocico, escena que dejó al descubierto uno de los asesinatos más atroces que ha ocurrido en Panamá durante los últimos años.'

La cabeza correspondía a Luis Ariel Moreno Ramírez, alias "Yeyín", de 18 años, a quien sus enemigos, incluso, le grabaron un vídeo antes de acabar con su vida de la forma atroz en que lo hicieron.

Días después, en el distrito de San Miguelito, apareció otro cuerpo al cual le habían sacado los ojos y arrancado la piel de la cara, hecho con el cual, según expertos, lo que se busca es mandar un mensaje.

Para el exfiscal Ángel Calderón, el tema de seguridad no es un tema de presupuesto, ya que se debe contar con un plan sobre el cual se va a hacer el desarrollo de ese dinero que se invierte en este tema.

Expresó que no se puede pedir más de 900 millones de dólares en presupuesto, sino que se establece cuáles son los puntos que se van a cubrir con ese dinero. Indicó que en Panamá la inteligencia policial se perdió, algo con lo que se prevé el delito y "luego de la prevención se actúa, pero aquí primero se está yendo a la represión para recoger los muertos, cuando no se está haciendo una política criminal realmente eficaz".

"Los estamentos de seguridad no cuentan, no tienen esas herramientas técnicas y sofisticadas para poder hacerle la lucha a la criminalidad. La criminalidad no se enfrenta con leyes como la de la extinción de dominio, la criminalidad se enfrenta con inteligencia", comentó Calderón.

Por su parte, Gustavo Ávila, experto en seguridad, afirmó que no existe una "crisis" en el país, ya que para poder llegar a ese punto hay que tomar en cuenta aspectos como el que la población puede salir a trabajar, a divertirse o a estudiar y si la capacidad del Estado se ha visto superada para poder atender el problema de la delincuencia, algo que según él no se ha dado.

Sin embargo, señaló que si hay que reconocer que existe un problema, ya que a la luz pública se está observando que se están generando una serie de incidentes de violencia.

