Mendoza:Mis superiores tenían especial interés en Martinelli

El exfiscal contra la delincuencia organizada, David Mendoza, manifestó que cuando estuvo al frente de la investigación por el caso New Business, observó un especial interés por sus superiores jerárquicos, en ese entonces la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell y el exsecretario general del Ministerio Público (MP), Rolando Rodríguez.

Mendoza agregó que sus superiores mantenían un especial interés por el expresidente Ricardo Martinelli y que incluso solicitaron que se le aplicará medidas cautelares en ese momento.

El exfuncionario comentó sobre las condiciones que mantenía Martinelli en ese momento y lo que impidió que fuera investigado por su persona.

Agregó que el exgobernante se encontraba en Panamá con una condición especial, ya que en ese momento Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que no podía investigarlo.

En razón de esto, Martinelli se encontraba bajo las condiciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Indicó el testigo que para el año 2019, cuando todavía estaba en dicha Fiscalía, Martinelli fue extraditado a Panamá y lo hizo bajo las condiciones del Principio de Especialidad, es decir, que no podía ser investigado por el Ministerio Público.

De forma puntual, Mendoza comentó que como en Panamá estaba vigente el Tratado de Especialidad, que es Ley de la República, hizo actos encaminados a solicitar el levantamiento de esta regla con la que fue traído Martinelli al país.

"Si hice la solicitud para el levantamiento de la especialidad, lo hice para poder investigarlo, ya que sin eso no podría investigarlo", aseveró.

Luego de esto, Mendoza señaló que desconoce que sucedió con esa solicitud hecha por su persona para el levantamiento de la especialidad a Martinelli.

Argumentó que luego de eso, en el mes de septiembre de 2019, fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios por la exprocuradora Porcell.

Para finales del año 2022, Mendoza salió de las filas del Ministerio Público, luego de una carrera de casi 20 años, esto para dedicarse a la práctica privada de la abogacía.

En cuanto al hecho de que porque no presentó una denuncia contra sus superiores jerárquicos de ese momento, Mendoza indicó que no lo hizo porque no existían las condiciones necesarias para hacerlo.

Sin embargo, fue claro en señalar que todavía está en el termino para presentar una denuncia contra Porcell y Rodríguez.