Ministerio Público abrió investigación con una prueba ilícita

La investigación iniciada por el Ministerio Público (MP), tras la publicación de un video por el medio digital Foco que fue "extraído ilegalmente" del Club Deportivo Unión Española, se basa en una prueba ilícita.

Versión impresa

El video fue utilizado por Foco y otros medios para hablar falsamente de una reunión entre Ricardo Martinelli, el abogado Alejandro Pérez y el supuesto esposo de una de las juezas del caso pinchazos.

La ilegalidad de la prueba queda confirmada luego de que José Gabriel Montenegro, presidente del Club Deportivo Unión Española, confirmó la "extracción ilegal" del vídeo utilizado por Foco y Mauricio Valenzuela, para hablar falsamente de esta supuesta reunión.

"El Ministerio Público ha abierto una investigación sobre la base de un video ilícito, con un gran mentira", manifestó el abogado Alejandro Pérez.

Agregó que él puede asegurar que no van a encontrar a Ricardo Martinelli en ningún video reunido con el esposo de alguna de las juezas que actuaron en el juicio pinchazos, en el cual por segunda ocasión fue absuelto.

Una nueva "patraña"

El abogado penalista Roiniel Ortiz, manifestó que como ha quedado en evidencia la "mentira" que dijeron sobre la supuesta reunión, han buscado una nueva "patraña" y para ello se han valido de los llamados "testigos por llamadas anónimas".

Para ello, el pasado 16 de diciembre de 2021 introdujeron información al expediente de una llamada anónima de un supuesto testigo no identificado.'

4

personas han anunciado acciones civiles y penales por el vídeo ilegal usado por Foco. 4

años de prisión tiene uno de los supuestos delitos cometidos por el medio digital Foco.

"Señor fiscal por este medio le informó que aproximadamente a las 10:30 de la mañana del día de hoy se recibió llamada telefónica por parte de una persona que no quiso revelar sus generales, manifestando que los mismos señores que se reunieron en el Club Deportivo Unión Española, el 31 de octubre de 2021, incluido el señor Ramírez Busto, se reunieron nuevamente el 3 de noviembre de este mismo año, en los estacionamientos de la farmacia El Javillo en Paitilla, en horario de 8 a 11 de la mañana, en el cual hay cámaras y queda cerca el Banco General", explicó.

VEA TAMBIÉN: Casación e inconstitucionalidad promovidas por Balbina Herrera, contra fallo de absolución de Ricardo Martineli, son 'improcedentes'

Ortiz señaló que esta es otra patraña que han armado los detractores de Ricardo Martinelli.

Frente a esto, Pérez enfatizó que mencionan la farmacia El Javillo, porque él vive frente a este establecimiento comercial.

"Yo vivo frente a la farmacia El Javillo y quieres que te diga algo, Ricardo Martinelli nunca me ha ido a visitar a mi casa, peor aún, yo me paro frente al balcón de mi casa y puedo ver quién entra y quién sale de este establecimiento comercial, además nunca he visto a Martinelli ni bajarse, ni entrar, ni salir de esta farmacia", expresó.

Pérez señaló que va a esta farmacia no menos de tres veces por semana a comprar diferentes productos, medicamentos y de aseo personal, etcétera.

"Pero saben lo bonito de esto, es que en ese lugar también hay cámaras de seguridad, esa es la belleza, también hay cámaras de seguridad que pueden atestiguar si hubo o no una trampa", explicó.

Mercaderes

Por su parte Ortiz, indicó que cuando se acababa el caso pinchazos y se dieron cuenta de que el segundo juicio también lo perderían, aparecieron muchos mercaderes para tratar de ayudar, solo porque sabían que el proceso se les cayó.

VEA TAMBIÉN: Sala Civil rechaza recurso de La Prensa

"Personas de gobierno, de la oposición, de Varela, e incluso hasta brujos, se nos acercaron para decirnos cómo resolver este caso, sin embargo, estábamos convencidos de la no culpabilidad de Martinelli, como se demostró", dijo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!