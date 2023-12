Moncada representará a familia de florista atropellado

El abogado Kevin Moncada informó esta semana que comenzará la representación gratuita de la familia del vendedor de rosas atropellado días atrás.

De acuerdo con el letrado, su decisión busca evitar que el mortal hecho de tránsito quede impune.

Margot Cedeño, hermana del fallecido, pidió justicia durante una comparecencia en el programa de la diputada Zulay Rodríguez.

"La persona que hizo el atropello está libre en su casa. Su auto, marca Audi, quedó en las líneas de seguridad", expuso Cedeño.

Por su parte la diputada Rodríguez cuestionó que en otros casos las personas son esposadas y arrestadas de inmediato y en este no.

A inicios de semana, Brainer Ameth Santana Quiroz fue víctima de este trágico accidente en el área de Punta Pacífica. El individuo fue atropellado mientras cruzaba la calle.

Brainer contaba con el aprecio de quienes circulan por esa zona. Su muerte llenó de luto a sus clientes y amigos.

Quienes lo conocieron destacaron su buen humor y carisma con los clientes.

Ramos de flores y una emotiva nota dejaron personas en el lugar en el que Santana se ganaba la vida.

"Siento mucho por no darte apoyo, lo siento mucho por voltear la mirada y no haberte dado algo de comer. Sin embargo, de alguna forma mágica has marcado una huella en mí", decía la nota.

