New Business: Defensa de Martinelli aspira a una reivindicación jurídica

El abogado Carlos Carrillo, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, recalcó que el expediente de New Business no está en firme tras las decisiones tomadas la semana pasada vinculadas a este caso.



Para el abogado debiera producirse la nulidad en la acción penal que se está ejerciendo y dejar de lado los vicios que se tienen por este trámite atípico.



La semana pasada, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó una decisión en el caso New Business, pese a que según la jueza Baloisa Marquínez, este estaba completamente cerrado y en firme.



Carrillo explicó que a nivel jurídico la defensa aspira a una reivindicación de los derechos de Ricardo Martinelli.

Además expuso que lo que queda es que las autoridades del Ejecutivo acepten la calificación de perseguido político del expresidente.



"A nivel internacional ya contamos en el ejercicio con la Convención de Montevideo y La Habana de una declaratoria de perseguido político según las normas internacionales", comentó Carrillo.



En este sentido destacó que mucha gente empieza a constatar que el juzgamiento a Ricardo Martinelli violó todos sus derechos, pese a que el exmandatario pudo probar la licitud de los fondos.



"La defensa de Martinelli lo que aspira primero es que se corrijan los entuertos, que se le dé derecho a la defensa de preguntar y examinar a todas las personas que fueron utilizadas como base para la condena de Ricardo Martinelli, empezando por los testigos protegidos, a los que en un momento se impidió su acceso", enfatizó.



También resaltó que ha quedado en la historia del procedimiento panameño la manipulación o el manejo de acuerdos que pudieran ser declarados ilegales frente a la obstrucción a la justicia o simulación de un hecho punible contra Martinelli.



Por otro lado consideró que la afectación al sistema financiero producto de toda esta debacle en cuanto a la seguridad jurídica debe ser recompuesta.



"No es posible que el sistema financiero panameño cumpliera con todos los requisitos y se hablara de un lavado de dinero, que en un momento no existió ningún informe de auditoría de Contraloría relacionado con los fondos que fueron aportados para la compra de Epasa", agregó.



¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!