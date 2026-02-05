Odebrecht no tenía vínculo directo con la Banca Privada de Andorra

La audiencia del caso Odebrecht continúa en la fase de evacuación de pruebas testimoniales y periciales; durante la sesión de ayer, miércoles, el testigo Juan Cejudo Peña, extrabajador de la Banca Privada de Andorra (BPA), reveló que esta entidad financiera y la constructora brasileña Norberto Odebrecht nunca tuvieron una relación directa.

Tras consultas de la fiscalía, Cejudo Peña aseguró que la empresa no era "cliente" del banco; su vínculo se limitó únicamente a acercamientos de sus directivos para explicar su conveniencia en efectuar diversas operaciones de estructuras financieras completamente legales en dicho país.

Además, aclaró que la institución bancaria realizaba auditorías externas cada año para fiscalizar sus operaciones, por lo que, en el periodo de la investigación (2009-2014), también debieron efectuarse.

Este testimonio, según la abogada Alma Cortés, no solo corrobora que la BPA nunca tuvo a Odebrecht como cliente, sino también que todas las incongruencias al respecto se originaron de cartas enviadas por una comisión estadounidense que, de acuerdo al mismo testigo, después de un tiempo fueron revocadas porque guardan relación con casos específicos.

La jurista destacó que en estas declaraciones no se menciona a ninguna empresa panameña ni se cuestiona a Odebrecht, pues nunca existió un nexo directo entre la institución bancaria internacional y la constructora.

Las declaraciones de Cejudo Peña fueron respaldadas por el testigo Santiago de Roselló Piera, exoficial de cumplimiento de la BPA, al señalar que su departamento no encontró inconsistencias en el manejo de cuentas asociadas a Odebrecht.

Explicó incluso que cuando se tiene conocimiento de que las cuentas del banco están relacionadas con personas políticamente expuestas (PEP), se refuerzan los controles de fiscalización para garantizar el cumplimiento de su normativa.

personas están siendo investigadas por supuesto blanqueo de capitales. 2015

año en que inició la investigación del caso Odebrecht, que comprende más de 2,000 tomos.

Ambos extrabajadores bancarios confirman lo dicho por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas de Panamá: la constructora brasileña no causó ningún perjuicio al Estado, como sustenta la fiscalía, porque no hay registros de investigaciones en su contra; por tanto, no existe delito precedente.

La misiva firmada por el secretario general encargado del Tribunal de Cuentas, Gustavo Bonilla, certifica que no hubo perjuicio económico, contrarrestando con ello la teoría de que dichos fondos provienen de una lesión al Estado y luego fueron blanqueados.

Ante la falta de dicho delito, el abogado Carlos Carrillo ha señalado, en ocasiones anteriores, que se pretende criminalizar donativos debidamente sustentados para involucrar a su cliente en la investigación.

Reiteró que los mismos no fueron recibidos durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), sino en tiempos de campaña electoral, cumpliendo con lo que establece la ley.

Cronograma

Este jueves se espera que comparezcan 4 personas ante el Tribunal, 3 peritos y 1 testigo (Alvin Ibarra, Leonel Sanjur Águila, Manuel Erasmo Moreno y Álvaro Thomas), a partir de las 8:30 a.m., con el objetivo de que esta fase culmine la próxima semana.

La fiscal Ruth Morcillo indicó que "confía" en que la etapa de alegatos comenzará el miércoles 11 de febrero como se tiene contemplado, para lo cual, a partir del lunes, se sesionará en horas de la tarde para evacuar las pruebas periciales y testimoniales lo antes posible, dando paso a la siguiente ronda.