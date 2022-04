Odio, ira y planificación: elementos en el crimen a machetazos de joven que fue madre a los 16 años

Auristela Miranda pedía auxilio a gritos mientras era agredida a muerte por su pareja sentimental en Burote, corregimiento de Río Chiriquí, distrito de Kusapin, comarca Ngäbe Buglé.

A lo lejos su madre escuchó sus ruegos y corrió desesperadamente en su ayuda.

Al llegar al lugar donde nacían los gritos, Auristela estaba tirada en el suelo. Había sangre por todos lados que brotaban de su anatomía. Tenía heridas en diversas partes de su cuerpo. Lesiones grandes y profundas que habían sido producidas por un machete.

La joven de apenas 20 años estaba desangrándose, casi sin aliento, cuando una confesión sobre la persona que la había agredido es escuchada por su madre.

Minutos antes de este cruel y despiadado ataque sangriento, el supuesto asesino de 31 años había conversado con la madre de Auristela.

En la conversación salió a relucir un dinero que el supuesto criminal le entregó a su suegra, para que se encargara de sus dos pequeñas hijas de 2 y 4 años de edad.

Incluso sobre una mesa dejó escrito en un cuaderno unas palabras de despedida.

Al paso le pidió a Auristela que lo acompañara a la huerta. Esta accedió sin saber que el hombre con el que convivió por 5 años, había planificado de manera fría asesinarla a machetazos.

Tras la agresión ocurrida el 15 de abril de 2022, Auristela fue trasladada a un hospital, pero por la gravedad de las heridas falleció al día siguiente.

Hoy el supuesto asesino está detenido provisionalmente por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio.

Su captura se dio gracias a la acción de los "bugoday", conocidos como los "policías de la comarca". Son estos los que entregaron al supuesto homicida a las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Dos días después del hecho criminal, el hombre de 31 años fue llevado a juicio, donde un juez de Garantías decretó la medida de detención provisional.

Triste realidad

Auristela era apenas una niña cuando salió embarazada. Tenía solo 15 años.

Aprender a ser madre y pareja sentimental de un hombre 10 años mayor que ella fue lo que le tocó vivir con el consentimiento de su familia en la comarca Ngäbe Buglé.

"La violencia está siendo normalizada por esta sociedad", dijo muy preocupada al Panamá América la directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera.

"Una niña no debe entrar en una relación formal ni salir embarazada a los 15 años, pero esta es la realidad del mundo que nos rodea", agregó de forma enérgica.

Para la máxima autoridad en el Inamu, Auristela estaba viviendo violencia desde su infancia, y así lo evidencia el hecho de que es madre de un menor de 4 años con apenas 20 años.

"Esta situación hace que nosotros reflexionemos de cómo se da la violencia. Y la violencia no es un fenómeno casual, es una pandemia que estamos viviendo", precisó.

Respuestas

Dentro del Inamu, de acuerdo con Herrera, se están haciendo acercamientos con las autoridades en busca de garantizar dos puntos específicos en casos de violencia contra la mujer: certeza del castigo a los asesinos y celeridad en los procesos.

Igualmente, añora un país donde no existan acuerdos de pena para ningún tipo de asesino como el que acabó con la vida de Auristela.

"Lo cierto es que el Sistema Penal Acusatorio trajo consigo los acuerdos de pena para estos tipos de delitos. Es la labor del legislativo hacer las modificaciones. Hay que hacer modificaciones para que no permitan rebaja de la pena, sino que se tomen en consideración todos los agravantes durante el hecho y que la pena sea mucho mayor, porque la sociedad necesita certeza del castigo, porque los familiares merecen poder descansar con la certeza de que, mínimamente, el asesino está pagando por la crueldad del crimen", afirmó.

Programas de prevención

Para Herrera hay una ausencia de programas de prevención contra la violencia.

"Y cuando hablo contra la violencia me refiero a los programas generalizados desde el sistema educativo. No existieron y hoy nosotros nos encontramos como Estado con un sistema donde efectivamente la violencia ha aumentado y que vemos que el lugar más peligroso para la mujer no es caminando por las calles, no es en un lugar de diversión, en su trabajo o camino a la escuela, es su propio hogar", acotó.

Explicó que al no haber programas específicos que impacten como políticas de Estado, que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de estos programas, "hacen que hoy nosotros estemos enfrentando una realidad, donde en vez de estar trabajando en cómo fortalecer los programas de prevención, tenemos que ver cómo atacamos una enfermedad, cómo atacamos una enfermedad que está en la sociedad".

Por último, se refirió a la campaña que está promoviendo el Inamu con el programa Comunidades Unidas contra la Violencia Doméstica.

"Este programa busca hacer una alianza y empoderar a las autoridades locales para sensibilizar a sus equipos y aprendan dos cosas: identificar los diferentes tipos de violencia y comenzar a conocer qué son delitos", concluyó.

Estadísticas de femicidio

Un total de 53 casos de femicidio fueron reportados por el Ministerio Público en los años 2020 (31) y 2021 (22) en el territorio panameño.

Del total de femicidios, 10 ocurrieron en la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en las otras comarcas no hubo ningún caso.

En este año, ya son siete los casos de femicidio, entre ellos el de Auristela Miranda en la comarca Ngäbe Buglé.

Los otros hechos de femicidio ocurrieron en las provincias de Colón (3), Chiriquí (1), Panamá (1) y Panamá Oeste (1).

