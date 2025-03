El Gobierno de Panamá tendrá un plazo de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses, para presentar sus observaciones respecto a la denuncia presentada por la defensa de Ricardo Martinelli ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH notificó que la petición fue remitida al gobierno panameño, por lo tanto, de acuerdo al abogado Carlos Carrillo, se deberá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) responder por las “violaciones que se han invocado”.

Carrillo explicó que la denuncia de “violación de los derechos fundamentales” de Martinelli se fundamentan en dos principios: vulneraciones a la debida defensa y no se le respetó el principio de especialidad.

Panamá “tendrá que responder a las reclamaciones a nivel internacional”, no obstante, Carrillo espera no tener que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se logre soluciones conforme a la Ley.

La notificación de la CIDH no es el único pronunciamiento que se ha registrado en relación al caso New Business, dado que, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos recursos de inconstitucionalidad que el magistrado Olmedo Arrocha tendrá que resolver.

Arrocha aseguró que no puede hablar de un caso en particular, pero se refirió de forma “conceptualmente”, dijo que la admisión de una demanda no supone que se esté aceptando los hechos proferidos dentro de la presentación judicial del caso que se trate.

“(…) los tribunales constitucionales debemos entrar al fondo y eso no quiere decir que, al admitir una demanda, ya estemos tomando una decisión anticipada de si estamos concediendo o no. Es simplemente eso: abrirle la puerta de la justicia a una discusión para de una vez y por todas zanjarla”, dijo.

Aclaró que se tiene que atender todos los pasos del proceso hasta llegar al estado de decidir, además, cualquier tipo de demanda que tenga que ver con constitucionalidad tiene que ser atendida por los nueve magistrados.

Finalmente, Carrillo acotó que los magistrados tendrán la misión a “corto plazo” de resolver los recursos mencionados para definir el caso del expresidente Martinelli.

Apoyo

La Asamblea Nacional (AN) se convirtió en una tribuna, donde varios diputados han expresado su apoyo al exmandatario con carteles en con los que exigen su libertad e incluso Luis Eduardo Camacho, durante su intervención, declaró que la CSJ está dando los pasos correctos para terminar con la “persecución política” en contra de Martinelli.