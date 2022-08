Pases Alimenticios S.A., el negocio vinculado al ex director del PAN, Rafael Stanziola.

El gobierno de Juan Carlos Varela llegó al poder poniendo en vigencia un subsidio muy criticado y de que se alimentó financieramente un negocio familiar de una de las altas figuras de su administración.

Versión impresa

Se trató de la emisión de bonos para el programa Barrios Seguro los cuales eran contratados de una forma peculiar a través de lo que hoy es la Dirección de Ayuda Social (DAS), para los años 2014 y 2015 Programa de Ayuda Nacional (PAN), a cargo de Rafael Stanziola.

Este medio tuvo acceso al trámite de al menos 55 cheques refrentados por Contraloría entre agosto de 2014 cuando empezó la gestión Varela y 2015, encontrando que todo el negocio iba dirigido a una empresa: Pases Alimenticios S.A.

En ese entonces, la Contraloría a cargo de Federico Humbert no aplicaba los controles de división de materia, un delito castigado en las normas de contratación pública y que si era supervisado para otro tipo de contrataciones en el propio PAN.

Fueron más de un millón 180 mil dólares en bonos contratados solo en ese periodo y de manera consecutiva mes a mes a la empresa Pases Alimenticios S.A., sin que se alertara del vínculo familiar con el propio director del PAN para ese entonces, Rafael Stanziola.

Fue un negocio de millones que por debajo de la mesa quedó en la familia de Stanziola, quien fue investigado por la compra de maquinaria pesada del PAN y tiene vigente un proceso por las compras del programa Techos de Esperanza donde también está involucrado el ex ministro de Vivienda Mario Etchelecu.

Para el momento que Pases Alimenticios S.A. controlaba los contratos de los bonos del programa Barrios Seguros, la familia Stanziola tomó el control completo en la directiva de la sociedad, sacando a su único directivo externo el 8 de enero de 2015: Vicente Cappelli Cortés.'

1

millón 800 mil dólares al menos habría girado el PAN a la empresa Pases Alimenticios S.A. 8

de enero de enero de 2015, Pases Alimenticios saco a su único directivo externos.

La directiva de Pases Alimenticios S.A. quedó entonces conformada por Hermel Stanziola Sopalda como presidente, Hermel Stanziola Barría como tesorero, y en reemplazo de Cappelli asumió Aurora Chei.

VEA TAMBIÉN: Helicóptero en el que viajaba el precandidato presidencial Dimitri Flores sufre accidente en Boquete

En el 2015, los contratos para bonos de Barrios Seguros se convirtieron en una danza de millones de dólares que pasaban expeditamente por el despacho del Contralor Humbert, lo que pudo haber llamado su interés pero no para detener las contrataciones, y sino en otro sentido.

Panamá América conversó con Rafael Stanziola, exdirector del Pan, para preguntarle su vínculo con la empresa Pases Alimenticios S.A. y el mismo manifestó que todo lo que nos iba a señalar no lo podía confirmar porque no tiene los expedientes con su persona y no puede tener todo en la memoria.

Stanziola señaló que los bonos eran emitidos a diferentes empresas y supermercados del país, esto según él porque los mismos eran entregados a pandillas y había conflicto entre las mismas, esto para facilitar el cambio de los mismos.

Al ser cuestionado sobre su vínculo con Pases Alimenticios S.A., el mismo se limitó a decir que estos bonos eran solicitados por el Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de los exministros Rodolfo Aguilera, Alexis Bethancourt y Jhonathan del Rosario.

"El Programa Barrios Seguro era un programa del Ministerio de Seguridad, los bonos se gestionaban en el PAN, ellos mandaban a decir queremos tanto de esto, tanto de aquellos y tanto de los otro", explicó.

Recordó que la compra de los bonos se hace por un valor nominal y que los mismos no podían ser comprados a la misma empresa o persona, esto porque las personas a las que se le entregaban estos vivían en zonas conflictivas.

"Nosotros no repartíamos los bonos, se los entregabamos al Ministerio de Seguridad", aseveró.

Al preguntarle si él conocía a las personas que conforman la directiva de Pases Alimenticios S.A., el mismo indicó que si los conocía y que incluso uno de los mismos falleció.

Conozca mañana donde quedó la empresa Pases Alimenticios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!