Procurador Eduardo Ulloa debe mantener su criterio sobre el testigo protegido

La descalificación jurídica que hizo el procurador general de la nación, Eduardo Ulloa, sobre la figura del testigo protegido dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos antes de asumir el cargo, no debe variar, afirmó el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela.

Indicó que si el procurador ya dio un juicio de valor sobre la figura del testigo protegido dentro de este proceso, el mismo no puede cambiar ahora que ocupa un cargo como funcionario.

"Cada quien es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice", lo que expresó el procurador antes de serlo refleja la posición que tenía de un lado del escritorio, y ahora esas palabras tienen un impacto del otro lado del escritorio", sentenció el directivo del CNA.

Fraguela agregó que lo que se viene dando desde la gestión anterior, donde se hablaba de una "justicia selectiva", es que se investigaban a unos y a otros no. "Ahora con la llegada del jefe del Ministerio Público, se amplió el espectro de las investigaciones obligándonos a preguntarnos ¿por qué antes no, y ahora sí? , si los hechos investigados fueron los mismos en una supuesta circunstancia de modo tiempo y lugar", precisó.

Añadió que lo dicho por el procurador antes de ocupar el cargo, es el "criterio sin vicio alguno de una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico, y que debe tener una serie de cualidades, donde el testimonio debe ser objetivo, es decir, como es percibido de manera simple y normal por quien relata lo que le consta y no influenciado por cualquier evento que pudiera viciarlo".

Enfatizó que un ejemplo claro de eso es la promesa de trabajo, aumento de salario o algún beneficio dado al testigo protegido.

Puntualizó que por otro lado, el fiscal que lleva adelante dicha investigación "debe sentirse incómodo por estas contradicciones y que ahora repercuten en la sociedad que sigue de cerca el desarrollo de estos acontecimientos".'

800

dólares era el salario que ganaba el testigo protegido antes de declarar en este caso. 6

años tiene de estar nombrado Ismael Pittí, testigo protegido, en la OEA, en Washington.

Otro de los que reaccionó ante la postura del actual procurador sobre el testigo protegido antes de ocupar el cargo, fue el abogado Sidney Sittón.

Expresó que el actual jefe del MP debe igualmente hacer una depuración dentro de la institución que dirige y sacar a todos aquellos fiscales que no permiten que la procuraduría general se renueve.

"Corresponde a la cabeza de la institución desprenderse de ese comité de aplausos que enreda y bloquea a cuanto procurador llega. Al final, esos miembros del comité de aplausos son los primeros en abandonar a su suerte al procurador", enfatizó Sittón.

En tanto, el expresidente Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de Twitter, indicó que: "Yo solo espero que lo que se dice cuando no se es procurador, sea lo mismo que se haga al momento de serlo. No podemos permitir que la política entre por la ventana de la justicia para que la ley salga por la puerta. Un país sin debido proceso, no tiene futuro alguno".

Cuestiono credibilidad

Ulloa antes de ocupar el más alto cargo dentro del Ministerio Público cuestionó la credibilidad del "testigo protegido" e indicó que si el fuera fiscal, jamás se hubiese presentado a un proceso como el de los supuestos pinchazos, teniendo como su principal prueba a una persona que después de declarar fue ascendido y nombrado ante el Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

Luego de hacer su declaración, el testigo protegido pasó de ganar $800 a $12 mil mensuales.