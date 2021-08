Pruebas alteradas son presentadas por la Fiscalía en segundo juicio por supuestos pinchazos telefónicos

Han transcurrido 22 días desde que se inicio el segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, tiempo en el cual han salido a la luz una serie de inconsistencias y manipulación de las pruebas por parte del Ministerio Público.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá (AAPP) y miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, enumeró una serie de inconsistencias e irregularidades que se han dado en lo que lleva de transcurrido este proceso.

Como primer punto, el jurista señaló que los cuadernillos que está presentando la fiscalía en el juicio están "alterados" y "ustedes nos han escuchado a nosotros decir que no tienen cadena de custodia, los discos contaban con sellos rotos, no se hizo peritaje y no hubo nadie que certificará de donde salía esa información".

Además de esto, señaló que hay manipulación en las impresiones, archivos cambiados y con fecha que no coinciden, los discos eran regrabables y se hicieron en la computadora del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López.

"Sumado a esto, tenemos un testigo protegido que le pusieron por diez su salario", expresó.

De forma clara, indicó que en los próximos días hará una nota que le enviará al presidente Cortizo y demás autoridades sobre el caso de Ismael Pittí, quien se encuentra en Washintong, (EE.UU), en un cargo para el cual no cuenta con los méritos.

Vallarino recordó que a la defensa de Martinelli nunca se le permitió ir a una computadora a ver de dónde supuestamente habían sacado esto.'

También indicó que otra de las irregularidades que se ha dado en lo que va del juicio, es que en las fojas 1,503 y 1,504 del cuadernillo es una transcripción de una conversación, pero en la misma la persona que está hablando dice: "No sé cómo el presidente Juan Carlos Varela y en otra conversación o la misma dice ministro Carles".

Frente a esto, Vallarino señaló que esas conversaciones se han tenido que haber hecho después de julio de 2014 cuando Varela era presidente y cuando existía un ministro Carles, por lo que las mismas no pudieron haberse hecho antes de ese mes.

Empantanado

Actualmente, este proceso contra Martinelli se mantiene "empantanado" en la lectura de documentos que no tienen ningún valor jurídico dentro del doble juzgamiento contra el expresidente Martinelli.

En su momento, el abogado Sidney Sitton señaló que el problema que tiene el Ministerio Público (MP) es que todo lo que está leyendo o vaya a leer no cuenta con ningún valor probatorio.

Sittón sostiene que el MP nunca ha podido demostrar al tribunal que alguna de las piezas que ha dado lectura tienen un certificado forense informático, que garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los documentos digitales impresos en papel.

Otro elemento que pone en duda la confiabilidad de las pruebas de la fiscalía es que el MP no introdujo las mismas a través de un perito, ni un testigo como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

Además de esto tampoco existe un peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses (Imelfc) que diga que esas evidencias no han sido alteradas.

La defensa de Martinelli ha señalado que la única explicación que se da para que haya introducido los cuadernillos de esta manera, es por el temor de presentar al perito Luis Rivera Calle, quien no da fe de la veracidad de la prueba.

