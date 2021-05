Realizarán audiencia en proceso de querella que presentó Ricardo Martinelli contra Mauricio Valenzuela

La audiencia de control de legalización de pruebas en el proceso por la querella presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra Mauricio Valenzuela y el medio Foco Panamá se realizará esta tarde (3:30 p.m.), en el edifico de la Corte Suprema.

Hay que recordar que la querella se presentó por los hechos ocurridos el año pasado, en las inmediaciones del Restaurante La Morenita.

Ricardo Martinelli retiraba del restaurante su pedido de comida, cuando Valenzuela lo acosó y grabó.

El hecho se dio cuando todavía las medidas de restricción de movilidad estaban vigentes, pero Martinelli circulaba en el día asignado para los hombres.

En esa oportunidad, el mandatario explicó que "fue agredido, filmado y acosado por un señor que se dedica a fastidiar, por eso lo tuvo que apartar defendiéndose y le dio su cocorrón". Agregó que Valenzuela también trató de romper el vidrio del carro.

Tras las "aberraciones jurídicas" de las que ha sido objeto, Martinelli desconfía de que la justicia caiga sobre Valenzuela.

"A él no le pasa nada. Debo admitir que no yo, pero aquí por los intereses que él representa, este gobierno le tiene pánico, pero vean las encuestas y verán que él y sus compinches tienen 0 credibilidad", precisó.

Martinelli añadió que Foco y Valenzuela "le pegan y joden a los que tienen y se asustan con los que no. Por eso están así".

Como parte de este caso, la fiscalía manifestó que Valenzuela no puede acercarse al expresidente Martinelli ni a su familia y mucho menos mencionarlo, mientras duren las investigaciones.

